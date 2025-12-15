Barwy szczęścia, odcinek 3285: Justyna wyrzuci Mirka po oblanej maturze! Nie będzie już pasował do jej profilu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3285 odcinku "Barw szczęścia" Mirek boleśnie przekona się, ile tak naprawdę znaczy dla swojej starszej kochanki Justyny! Zdradzamy, że najpierw młody Wójcik mocno się rozczaruje, gdy zacznie się domyślać, że był jej potrzebny tylko do własnej promocji. Tym bardziej, że po ich wspólnej imprezie branżowej, media będą aż o nich huczeć, co Zytko wyraźnie się spodoba.

Ale w 3285 odcinku "Barw szczęścia" to nie będzie jedyne rozczarowanie syna Damiana! A wszystko przez to, iż wyjdzie na jaw, że Mirek jednak nie zdał matury z języka polskiego, co jeszcze bardziej go dobie. Szczególnie, iż zda sobie sprawę, że ojciec mu tego nie daruje. I stąd początkowo zacznie go ignorować, ale Justyna mu na to nie pozwoli i każe mu się z tym zmierzyć. Jednak najpierw, jak podaje swiatseriali.interia.pl, zadba przy tym o siebie!

- Wciąż czeka cię w życiu wiele przyjemności - uśmiechnie się do niego zalotnie Justyna.

Justyna nie będzie chciała Mirka po oblanej maturze w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3285 odcinku "Barw szczęścia" Justyna pocieszy Mirka po oblanej maturze! Starsza kochanka znów zaciągnie młodego Wójcika do łóżka, na co zakochany chłopak oczywiście się zgodzi. I wówczas jego humor od razu się poprawi, jednak tylko na chwilę, bo tuż po namiętnych chwilach Zytko go wyrzuci go ze swojego domu!

- Prawie zapomniałem o maturze - odwzajemni się Mirek.

- Zbieraj się - nakaże młodemu Wójcikowi, podając mu przy okazji spodnie.

Słowa Justyny w 3285 odcinku "Barw szczęścia" zszokują Mirka, który będzie myślał, iż spędzą razem cały dzień. Jednak będzie w błędzie, gdyż Zytko będzie miała na jego resztę zupełnie inne plany, które jego już nie będą obejmować! Mimo iż dzięki niemu będą w ogóle możliwe!

- To źle myślałeś, skarbie. Ja mam dziś nalot znajomych. Będziemy świętować mój wczorajszy sukces - wyjaśni mu Zytko.

Zytko potraktuje młodego Wójcika jak śmiecia w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3285 odcinku "Barw szczęścia" młody kochanek nie będzie mógł wziąć w nich udziału. A wszystko przez to, że nie będzie pasował do towarzystwa starszej Justyny. I z tego względu Zytko postanowi się go pozbyć, zupełnie nie zważając przy tym na jego uczucia...

- Nie bardzo pasujesz do profilu - wypali Justyna, po czym doda - Pocieszyłam cię, jak umiałam. A teraz pora, żebyś był dużym chłopcem i zajął się sam sobą...

I w tej sytuacji w 3285 odcinku "Barw szczęścia" młody Wójcik już nie będzie miał wyboru i będzie musiał opuścić dom starszej kochanki. Mirek wróci z podkulonym ogonem do ojca, od którego wcześniej się odetnie właśnie na rzecz starszej kochanki, której nie będzie on w stanie zaakceptować i co do której będzie miał rację. A wszystko przez to, że Beata (Anita Jancia-Prokopowicz) szybko domyśli się, że oblana matura to nie jedyny problem jego syna! I oczywiście będzie mieć rację...