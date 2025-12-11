Barwy szczęścia, odcinek 3285: Dramat Mirka! Obleje maturę, a podła Justyna każe mu wracać do ojca - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3285 odcinku "Barw szczęścia" Mirek przeżyje naprawdę ciężkie chwile! Zdradzamy, że Wójcik najpierw zacznie przeżywać, gdy zobaczy, jak Justyna świętuje po publikacji ich wspólnych zdjęć, gdyż wówczas zacznie się domyślać, że starsza ukochana jest z nim tylko na pokaz. W przeciwieństwie do niego, gdyż on naprawdę się w niej zakocha i z tego względu poświęci nie tylko swoją rodzinę, ale i przyszłość, gdyż przez nią o mało co przecież nie dotarł na maturę!

A co gorsza, w 3285 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze wyjdzie na jaw, że ją oblał, co już kompletnie go załamie! Tym bardziej, że Mirek zda sobie sprawę, że w tej sytuacji przyjdzie mu jeszcze nasłuchać się od ojca i wcale się nie pomyli, gdyż i on prędko dowie się nie tylko o plotkach na ich temat, ale także i wynikach syna z matur!

Justyna każe Mirkowi skonfrontować się ze wściekłym ojcem w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3285 odcinku "Barw szczęścia" wściekły Damian zacznie od razu wydzwaniać do Mirka, ale syn nie odbierze od niego żadnego połączenia. I choć Wójcik odetnie się od rodziny już wcześniej, gdyż przestanie odzywać się nie tylko do ojca, ale i do babci Bogusi (Halina Bednarz), to jednak teraz ojciec mu nie odpuści i będzie do niego wydzwaniał, póki nie odbierze! I to w końcu sprawi, że i Justyna nie wytrzyma!

- Mirek, odbierz w końcu, dzwoni już chyba siódmy raz! - poleci mu starsza kochanka.

Ale Mirek w 3285 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie ku temu taki chętny. Jednak w tej sytuacji i Justyna nie odpuści i każe mu wziąć odpowiedzialność na swoje barki! Tyle tylko, że jej kochanek za bardzo będzie się tego bał, gdyż doskonale będzie wiedział, czego będzie mógł spodziewać się po ojcu! Ale nie sprawi tym, że Zytko odpuści! A wręcz przeciwnie!

- To ojciec, co mam mu powiedzieć? - zapyta ją Mirek.

- Prawdę. Oblałeś polski i zdasz go w sesji poprawkowej! - poleci mu Justyna.

- Ty nie wiesz, jaki on jest... Będzie truł, załamywał ręce… - zwierzy jej się Wójcik.

- Posłuchaj, jesteś dorosły… Zarabiasz na siebie, masz swoje życie! Ojciec może się martwić, ale nie ma już na ciebie takiego wpływu… - uzna Zytko.

Zytko wyrzuci przegranego Wójcika z domu w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

I jeszcze w 3285 odcinku "Barw szczęścia" postanowi mu "pomóc" w konfrontacji z ojcem, wyrzucając go z własnego domu! Justyna zdecyduje się uczcić swój sukces i to nie zważając na humor swojego młodszego kochanka, którego pozbędzie się jak śmiecia!

- Pocieszyłam cię, jak umiałam... Teraz pora, żebyś był dużym chłopcem i zajął się sam sobą!… Tylko mi się tu nie obrażaj… Mężczyźnie to nie przystoi! - pouczy go agentka.

I tym w 3285 odcinku "Barw szczęścia" już do reszty dobije Mirka, który tylko utwierdzi się w swoich wcześniejszych podejrzeniach co do Justyny! A to z kolei kompletnie go załamie, gdyż przecież zakochany chłopak poświęci dla niej wszystko i marnie na tym wyjdzie, bo na końcu zostanie z niczym! I jeszcze przyjdzie mu ponieść tego konsekwencje...

