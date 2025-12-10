Barwy szczęścia, odcinek 3285: Justyna wykorzysta zakochanego Mirka! Dostanie, co będzie chciała i go wyrzuci - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3285 odcinku "Barw szczęścia" Justyna i Mirek, po branżowej imprezie, trafią na okładki portali plotkarskich i wszyscy będą mówić już tylko o nich, co agentce zdecydowanie się spodoba! Tym bardziej, że to przecież jej będzie zależeć na tym, aby pochwalić się swoim nowym i to nie byle jakim podbojem, który zapewni jej rozgłos, bo od początku Zytko będzie chodzić właśnie o to!

I choć w pierwszej chwili Mirek tego nie dostrzeże, to jednak po publikacji zdjęć i zachowaniu Justyny w 3285 odcinku "Barw szczęścia" powoli zacznie zdawać sobie z tego sprawę. I wcale nie podzieli jej entuzjazmu, gdy zrozumie, że jest dla niej tylko zabawką!

- To dobrze, obojgu nam przyda się trochę rozgłosu! - ucieszy się Justyna.

- Tylko o to chodziło? Do tego byłem ci potrzebny? Na pokaz? - zapyta ją Mirek.

Justyna po rozgłosie wyrzuci Mirka ze swojego domu w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale oczywiście, widząc jego nerwową reakcję w 3285 odcinku "Barw szczęścia" Zytko od razu zaprzeczy, jednak Wójcik jej tak łatwo nie uwierzy i postanowi ją sprawdzić! Szczególnie, iż naprawdę będzie miał bardzo dużo do stracenia, gdyż on już zdąży się w niej zakochać. Ale ona wcale nie będzie traktować go poważnie, co równie szybko udowodni i to mimo swoich zapewnień!

- Przestań, głuptasie... Wiesz, że nie! - okłamie go Zytko.

- Justyna, mi na tobie zależy… A tobie na mnie? - zapyta ją na poważnie Wójcik.

- Oczywiście, że tak... - "zapewni" go starsza kochanka.

A wszystko przez to, że jeszcze w 3285 odcinku "Barw szczęścia" wyprosi go ze swojego domu, gdyż swój dzień chwały postanowi świętować nie z młodszym kochankiem, dzięki któremu to w ogóle będzie możliwe, a swoimi koleżankami! A dla Mirka będzie to tym bardziej bolesne, że Justyna zrobi to bez względu na jego samopoczucie, które pogorszy się jeszcze bardziej, gdy chłopak odkryje, że oblał maturę z polskiego i to z jej winy, co będzie bał się powiedzieć ojcu (Michał Lesień-Głowacki)!

- Pocieszyłam cię, jak umiałam... Teraz pora, żebyś był dużym chłopcem i zajął się sam sobą!… Tylko mi się tu nie obrażaj… Mężczyźnie to nie przystoi! - pouczy go jeszcze na konie Justyna.

Zakochany Mirek kompletnie się załamie w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

I to sprawi, że w 3285 odcinku "Barw szczęścia" Mirek już kompletnie się załamie, gdyż nie dość, że zostanie tak okrutnie wykorzystany przez starszą Justynę, a następnie wyrzucony jak śmieć, to na dodatek jeszcze ze swoimi uczuciami, których ona wcale nie odwzajemni!

I w tej sytuacji w 3285 odcinku "Barw szczęścia" Wójcik zostanie z niczym, gdyż nie dość, że wcześniej odetnie się dla niej od swoich najbliższych, to po oblanej maturze, straci perspektywy na przyszłość! A po swojej kontuzji na boisko przecież tak szybko nie wróci! A teraz i jego modeling stanie pod znakiem zapytania!