Barwy szczęścia, odcinek 3284: Mirek zerwie kontakt z rodziną! Starsza kochanka Justyna kompletnie go omota - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025,o godz. 20.05 w TVP2

W 3284 odcinku "Barw szczęścia" Mirek będzie coraz bardziej zafascynowany nie tylko modelingiem, ale i starszą od niego Justyną, która kompletnie go omota! Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl młody piłkarz całkowicie odetnie się od swojej rodziny, która nie do końca będzie akceptować jego związek z dużo starszą kochanką. A w tym w szczególności jego ojciec i babcia, których młody Wójcik już kompletnie oleje!

I choć początkowo w 3284 odcinku "Barw szczęścia" w obronie chłopaka przed Damianem stanie Beata (Anita Jancia-Prokopowicz), gdy Wójcik poskarży jej się, że jego syn przestał odbierać od niego telefony, to gdy okaże się, że tak samo, a nawet gorzej zaczął zachowywać się w kierunku Bogusi, to już przestanie go tłumaczyć!

- On jest dorosły - przypomni początkowo mężowi, ale do teściowej już tak nie powie!

Mirek odetnie się nie tylko od Damiana, ale i Bogusi w 3284 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3284 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Mirek nie tylko nie odbiera połączeń od babci, ale także, że nie wraca na noc do domu, przez co Bogusia kompletnie nie będzie wiedzieć, co się z nim dzieje. Podobnie z resztą jak Damian z Beatą..

- Połączenia od ojca też zrzuca - przyzna jej Beata.

- Pewnie mu Damian wcześnie głowę suszył, to teraz chłopak go unika - uzna Bogusia.

Jednak w 3284 odcinku "Barw szczęścia" seniorka szybko zobaczy winę nie tylko w synu, ale i nowej wybrane jej wnuka, która z racji wieku kompletnie jej się nie spodoba! Tym bardziej, że i ona szybko odkryje prawdziwe intencje Justyny i jak najszybciej postanowi to przerwać, aby ona jeszcze bardziej nie skrzywdziła jej wnuka!

- A ta... jak jej tam, jest dla Mirka za stara - uzna seniorka, po czym doda, że jej zdaniem starsza kobieta po prostu zrobiła sobie z Mirka zabawkę - Trzeba to przerwać!

Młody Wójcik wpadnie w sidła Zytko w 3284 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że na to w 3284 odcinku "Barw szczęścia" będzie już za późno, bo Mirek już całkowicie przepadnie! Młody Wójcik tak da się omotać Zytko, że poza nią już nie będzie widział świata!

- Jaki przystojny kurier – uśmiechnie się na jego widok Justyna.

- Zamawiała pani obiad? - zapyta Mirek, na co jego starsza kochanka od razu do niego podejdzie, pocałuje go i powie, że ma ochotę już wyłącznie na deser - Kwiaty, obiad... Nikt mnie jeszcze tak nie rozpieszczał.

Tym bardziej, iż w 3284 odcinku "Barw szczęścia" jej obecność będzie mu służyć, gdyż dzięki niej coraz szybciej zacznie wracać do formy! Jednak Zytko wcale nie będzie kierować się przy tym jego dobrem sportowym, a swoim własnym, z czego i ona zda sobie sprawę. Ale w ogóle nie będzie mu to przeszkadzać! A wręcz przeciwnie!

- Czyli starsza pani ma jednak na ciebie dobry wpływ? - zażartuje Zytko.

- Tak, ale wolę, jak mnie sprowadzasz na złą drogę – przyzna otwarcie Wójcik.