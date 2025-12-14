Barwy szczęścia, odcinek 3291: Wyjazd Grzelaków po Aleksa. Znów zaufają Romeo

"Barwy szczęścia" odcinek 3291 -piątek, 9.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Nieobecność Aleksa coraz mocniej odbije się na Aldonie. Grzelakowa będzie analizowała każdą wiadomość od syna, pokazywała je Borysowi (Jakub Wieczorek) i zamartwiała się, co tak naprawdę dzieje się z chłopakiem. Choć niedawno cieszyła się z jego sukcesu w konkursie fotograficznym, teraz zacznie obawiać się, że Aleks może na stałe związać swoją przyszłość z Wielką Brytanią. Gdy syn odwoła przylot do Polski, Aldona poczuje, że dłużej tego nie wytrzyma.

Grzelakowie zdecydują się na wyjazd po syna w 3291 odcinku "Barw szczęścia"

Właśnie wtedy zapadnie decyzja o wyjeździe. Aldona uzna, że jedynym sposobem, by uspokoić swoje lęki, będzie osobiste spotkanie z Aleksem. Razem z Borysem postanowią wyruszyć do Wielkiej Brytanii, choć oznaczać to będzie zamknięcie sklepu i pozostawienie domu bez gospodarzy. Grzelakowie zdecydują się powierzyć wszystko Romeowi, który do tej pory mieszkał u nich w ramach szkolnej wymiany. Włoch niejednokrotnie udowodnił, że nie jest do końca odpowiedzialny.

Romeo zostanie sam w domu Grzelaków

Choć Romeo zapewni, że da sobie radę, Aldona do samego końca będzie miała poważne wątpliwości. Wciąż będzie pamiętała, jak chłopak wcześniej ją okradał i okłamywał, nawet jeśli później szczerze żałował swoich czynów. Pozostawienie mu domu i sklepu okaże się ogromnym testem zaufania. Tymczasem Aldona, już w drodze do Aleksa, nie przestanie martwić się ani o syna, ani o to, co dzieje się w Polsce. Czy wyjazd pomoże jej odzyskać spokój, a Romeo sprosta odpowiedzialności? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki „Barw szczęścia”.