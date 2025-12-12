Barwy szczęścia, odcinek 3285: Renata nie wyzdrowieje. Dotychczasowe leczenie nie ukoi dręczącego bólu – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia" odcinek 3285 - piątek, 02.01.2026, o godz. 19.25 w TVP2

Renata będzie zmuszona do powrotu do pracy. W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika (Karolina Chapko) dowie się, że Sonia (Weronika Nockowska) nie zostanie wypuszczona z aresztu.

Renata zrezygnuje z pracy w Feel Good? - odcinek 3285 „Barw szczęścia”

Rezultatem wypadku Renaty na nartach jest przeraźliwy ból barku, który nie ustępuje. Terapia silnymi lekarstwami przeciwbólowymi pomaga jedynie doraźnie, na chwilę i nie jest żadnym wyjściem z sytuacji. Poza tym to leki uzależniające. W 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur zasugeruje jej, by zrezygnowała z pracy w Feel Good. Renata się jednak na to nie zgodzi.

Pogarszający się stan Renaty w 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Renata wróci do pracy w 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia”. Będzie wyglądać na wycieńczoną, a uwagi Dominiki nie umknie, jak jest słaba. Bez ogródek powie przyjaciółce, że widzi, jak jest z nią kiepsko i powie jej, by natychmiast wróciła do domu. Renata będzie innego zdania:

- W domu będzie mnie boleć tak samo. A tu przynajmniej mam co robić. Zapisałam się do poradni leczenia bólu i czekam na teleporadę w swojej przychodni. Muszą mi coś doraźnie przepisać.

I tak właśnie będzie, a przekona się o tym Kodur, kiedy tylko wróci wieczorem z pracy. Od razu zauważy zmianę w zachowaniu swojej partnerki – będzie weselsza i zrelaksowana. Domyśli się, że przyczyną jej lepszego stanu są kolejne, być może jeszcze silniejsze leki i zapyta o to. Renata w ogóle nie zareaguje, tylko nakryje do stołu i poda krewetki – jego ulubione danie. Działanie leków okaże się krótkie i silny ból barku powróci zaraz po kolacji. Czy dla Renaty jest w ogóle jakaś nadzieja?

