Barwy szczęścia, odcinek 3277: Spowiedź Józefiny! Przeprosi Natalię za wszystko, co jej zrobiła - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3277 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3277 odcinku "Barw szczęścia" Józefina uda się do lombardu, aby sprzedać swoje ostatnie pamiątki z dawnego życia. Tym bardziej, że po podjęciu decyzji o sprzedaży stadniny i przeprowadzce do Natalii i Cezarego będzie chciała je zacząć zupełnie na nowo i stąd postanowi sprzedać wszystko, co będzie jej przypominało jej dawną ją, czym zaskoczy swoją synową.

- Moim zdaniem zbyt pochopnie sprzedałaś tą biżuterię - oceni Natalia.

- Za bardzo przypominała mi mnie z przeszłości - wyzna jej Józefina.

Ale dla Natalii w 3277 odcinku "Barw szczęścia" to wcale nie będzie koniec zaskoczeń ze strony Józefiny! A wręcz przeciwnie, bo dopiero początek. A to dlatego, że Rawiczowa cofnie się myślami do przeszłości i ze łzami w oczach zacznie ją jeszcze przepraszać za wszystko, co jej zrobiła!

Józefina zacznie mieć wyrzuty sumienia względem Natalii w 3277 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3277 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zda sobie sprawę, że w przeszłości była naprawdę okropna. A zwłaszcza dla Natalii, której chciała bezpowrotnie pozbyć się z życia swojego syna! A mimo to, ona po tym wszystkim nie tylko jej pomogła, gdy oszukał ją oszust Andrzej (Leon Charewicz), czy nie wydała jej przed synem, ale także pozwoliła jej u siebie zamieszkać.

W 3277 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa w końcu doceni wybrankę swojego syna i skieruje do niej słowa, które już kompletnie ją zszokują. Tym bardziej, że poruszona Józefina wreszcie wypowie je szczerze i prosto z serca.

- Byłam okropna. Szczególnie dla Ciebie - przyzna Józefina.

Matka i żona Cezarego zaprzyjaźnią się w 3277 odcinku "Barw szczęścia"?

Jakim wyznaniem w 3277 odcinku "Barw szczęścia" odwzajemni jej się Natalia? Czy Zwoleńska wybaczy jej to, co było i zaprzyjaźni się z matką Cezarego, która wcale nie będzie chciała się od nich wyprowadzać, gdyż w końcu postanowi z nimi żyć jak jedna wielka rodzina?

Czy po rozliczeniu się ze swoją przeszłością w 3277 odcinku "Barw szczęścia" Józefina w końcu zacznie w pełni nowe życie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!