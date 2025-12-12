Barwy szczęścia, odcinek 3285: Renata zrezygnuje z pracy w Feel Good? Tego chciałby Kodur - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3285 - piątek, 02.01.2026, o godz. 19.25 w TVP2

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mateusz (Filip Kowalewicz) nie będzie chciał wyjechać z Kowalskimi na wakacje – będzie chciał zaczekać, aż jego mama wyjdzie na wolność. Dominika (Karolina Chapko) wyzna Renacie, że nie wie, jak na niego wpłynąć, co zrobić… A ona poradzi jej, by załatwiła chłopcu terapię.

Renata będzie musiała wrócić do pracy przez Sonię w serialu „Barwy szczęścia”

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Klemens (Sebastian Perdek) powiadomi Dominikę, że razem z Sebastianem (Marek Krupski) mogą się oficjalnie uważać za rodziców zastępczych Mateusza. Powie jej też, że po zabiciu Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz) sąd nie potraktuje Soni (Weronika Nockowska) ulgowo z powodu jej recydywy – została aresztowana, a wcześniej przecież siedziała już w więzieniu. Nie wyjdzie szybko na wolność. To postawi Kowalską w trudnej sytuacji w Feel Good... Renata będzie musiała wrócić.

Kodur powie Renacie, by zrezygnowała z pracy w 3285. odcinku „Barw szczęścia”

Wypadek Renaty na nartach spowodował konieczność długiego i skomplikowanego leczenia. Na długo wyłączył ją z wszelkich aktywności. Niestety, jego skutkiem jest silny ból barku, który pomimo starań lekarzy i rehabilitantów, a nawet masażystów, nie chce ustąpić. Wyjściem z tej patowej sytuacji staną się dla niej silne, uzależniające leki przeciwbólowe. W 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur dostrzeże, że ukochana bierze je ponad miarę – już kilka miesięcy - i zacznie go to niepokoić. Ale Renata nie będzie już mogła nawet przesypiać nocy z powodu bólu. Będzie załamana:

- Wiem, sama nie jestem z tego powodu szczęśliwa, ale co mam zrobić? Cierpieć? Ciągle się masuję, nacieram, ale to nic nie daje. Potrzebuję znowu tych mocniejszych. Ból mnie wykańcza. Odstawiłam je, jak radził lekarz, a teraz muszę od tego bólu odpocząć. Muszę się zgłosić do poradni leczenia bólu i zająć sprawą jakoś bardziej kompleksowo.

Słysząc to, Marcin powie jej, że niepotrzebnie wróciła do pracy i by zrezygnowała z Feel Good. Ale Renata się nie zgodzi. Stwierdzi, że dotąd nie zwariowała tylko dzięki pracy. I że nie może zostawić Dominiki samej w bistro i z Mateuszkiem w domu.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl