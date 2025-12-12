Barwy szczęścia, odcinek 3277: Ultimatum Agnieszki! Każe Łukaszowi wybierać między sobą a Celiną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3277 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3277 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zdecyduje się kontynuować swoje śledztwo w sprawie napadów na klientów banku. Mimo iż już samo podjęcie się go wcale nie ucieszy Agnieszki, a nawet doprowadzi do ich następnej kłótni. Jednak tuż po niej ukochana Sadowskiego postanowi się zreflektować i zrobić mu kolejną "niespodziankę".

W 3277 odcinku "Barw szczęścia" siostra Kasi (Katarzyna Glinka) zjawi się w Warszawie, ale szybko tego pożałuje, gdy w międzyczasie odkryje, że Łukasz znów podjął się współpracy z Celiną, która postanowiła zaoferować mu swoje wsparcie. A on oczywiście je przyjął, gdyż sprawa będzie naprawdę poważna. Ale jego ukochana ponownie tego nie zrozumie...

- Współpracujesz w tej sprawie z Celiną? - zdziwi się Agnieszka.

Agnieszka już dłużej nie wytrzyma z zazdrości o Łukasza w 3277 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3277 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście znów się zdenerwuje, gdyż ponownie zacznie wyobrażać sobie nie wiadomo co! Do tego stopnia, że postawi Łukaszowi jasne ultimatum i każe mu wybierać między sobą, a jego byłą kochanką, z którą teraz będzie go łączyć wyłącznie praca. Jednak szalejąca z zazdrości Agnieszka będzie widzieć to inaczej!

- Wybieraj albo ja, albo ona - Agnieszka postawi sprawę jasno.

Ultimatum Agnieszki w 3277 odcinku "Barw szczęścia" mocno zszokuje Łukasza! I nic dziwnego, gdyż przecież nie raz jej tłumaczył, że Celina już nic dla niego nie znaczy, bo zależy mu tylko na niej. Jednak kolejna scena chorobliwie zazdrosnej Agnieszki sprawi, że w końcu i on nie wytrzyma!

Sadowski wybierze Celinę, a nie Agnieszkę w 3278 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że tą noc w 3277 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka spędzi już nie z Łukaszem, a u Kasi. Jednak tuż po niej zacznie żałować swojego kolejnego wybuchu, gdyż zda sobie sprawę, że tym razem już naprawdę przesadzi i kolejny raz spróbuje to naprawić! Ale na to będzie już za późno!

Wszystko przez to, że nawet po ultimatum ukochanej w 3277 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nie zrezygnuje ze współpracy z Celiną! A po szczerej rozmowie z Brunem (Lesław Żurek), któremu otwarcie wyzna, że już od dawna nie jest szczęśliwy z Agnieszką, postanowi się z nią rozstać!