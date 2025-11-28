Barwy szczęścia, odcinek 3283: Sebastian i Dominika zostaną oficjalnie rodzicami zastępczymi Mateusza. Przed nimi najtrudniejsze dni – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sonia zabije Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz) i zostanie zaaresztowana. W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur (Oskar Stoczyński) odmówi prośbie Sebastiana o możliwość spotkania jej i Mateusza. Przepisy prawa są bezwzględne – głównie dla ofiar.

Załamany Mateusz w 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Po aresztowaniu Soni, w 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mateusz będzie chciał zobaczyć się z mamą, ale będzie to niemożliwe. Niemożność zobaczenia jej spowoduje u niego kłopoty ze snem. A przecież względnie niedawno także zżerała go tęsknota za nią, kiedy odsiadywała roczny wyrok więzienia. Teraz będzie dużo, dużo gorzej… Chłopiec nigdy nie zapomni o czynie popełnionym przez Sonię.

Kowalscy oficjalnie rodzicami Mateusza 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Czas będzie płynął, a w miarę postępującego dochodzenia szanse Soni na wyjście z aresztu będą maleć. Mateusz będzie cały czas z Dominiką i Sebastianem. Szczęście w nieszczęściu - w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zostanie im oficjalnie przyznana zgoda na opiekę nad chłopcem i zostaną jego rodziną zastępczą. Jednak nie będą w stanie się z tego cieszyć, bo dziecko będzie w złym stanie emocjonalnym. Ogromna tęsknota za matką – znowu! – spowoduje, że nie będzie chciał jechać z przybranymi rodzicami na wakacje. Nie będzie chciał oddalać się od Soni.