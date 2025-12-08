Barwy szczęścia, odcinek 3282: Celina powie Cezaremu, jak Józefina chce załatwić oszusta Andrzeja! Już nikt jej nie powstrzyma - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3282 odcinku "Barw szczęścia" przerażona Celina skontaktuje się z Cezarym i niezwłocznie poprosi go o spotkanie, czym mocno go zdziwi. Tym bardziej, że sprawa oszusta Andrzeja już będzie załatwiona, gdyż drań trafi do aresztu i posiedzi za to, co zrobił nie tylko jego matce, ale i innym oszukanym kobietom. Ale jak się okaże, tylko dla nich, bo dla zranionej Józefiny to wcale nie będzie koniec!

Wszystko przez to, że w 3282 odcinku "Barw szczęścia" więzienie dla Zastoi-Modelskiego to będzie zbyt mało dla Rawiczowej! Do tego stopnia, że seniorka zapragnie jego śmierci i jego zabójstwo zleci właśnie Brońskiej! A zwłaszcza, gdy spotka się z oszustem, który po tym wszystkim jeszcze tak okrutnie ją potraktuje! I wówczas będzie już gotowa na wszystko!

Józefina zleci Celinie zabójstwo oszusta Andrzeja w 3282 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3282 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl Celina nie zgodzi się zabić oszusta Andrzeja, ale doskonale zda sobie sprawę, że Józefina i tak będzie gotowa go sprzątnąć, choćby własnymi rękami. I z tego względu postanowi czym prędzej ostrzec przed nią Cezarego i stąd poprosi jej syna o tak pilne spotkanie.

- Co się stało? Coś z naszą sprawą? Przecież wszystko się już skończyło - zdziwi się jej prośbą Cezary.

Jednak prawdziwy szok w 3282 odcinku "Barw szczęścia" będzie jeszcze dopiero przed nim, z czego Celina także doskonale będzie świadoma, dlatego już na wstępie poprosi go, aby usiadł. A następnie wypali prosto z mostu, co tym razem zleciła mu jego matka, czym dopiero go zszokuje!

- Twoja matka zleciła mi... zabójstwo Zastoi - przyzna Celina.

Brońska nie przyjmie kolejnego zlecenia od Rawiczowej, ale ostrzeże przed nią Cezarego w 3282 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3282 odcinku "Barw szczęścia" Józefina nie będzie żartować i będzie przy tym naprawdę poważna! Zwłaszcza, że otwarcie zapowie Celinie, że byłaby w stanie udusić go nawet własnymi rękami, tyle tylko, że nie będzie mogła, gdyż oszust będzie siedział w więzieniu, w związku z czym ona nie będzie mieć do niego dojścia. I stąd będzie liczyć na kontakty Brońskiej!

- Nie bawiła się w żadne półsłówka, mówiła wprost. Liczy, że mam kontakty po drugiej stronie muru i że jestem w stanie załatwić, żeby ktoś go sprzątnął - wyzna mu Brońska, czym i jego przerazi nie na żarty! Do tego stopnia, że Rawicz nie będzie w stanie nawet nic powiedzieć!

Ale Celina w 3282 odcinku "Barw szczęścia" doskonale będzie wiedzieć, o co mu będzie chodzić i go w tym wyręczy. Brońska da mu jasno do zrozumienia, że nie przyjęła jej zlecenia, ale jednocześnie ostrzeże Rawicza, aby na nią uważał, bo po ich rozmowie będzie doskonale wiedzieć, że jego zdeterminowana matka już nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel i czy to z jej pomocą czy bez niej!

- Oczywiście odmówiłam - zapewni go Celina.

- Może to chwilowy kryzys? - wydusi w końcu z siebie Rawicz.

- Nie, Cezary, to nie żaden kryzys. Znam się na ludziach – twoja matka naprawdę chce śmierci tego faceta... Pilnuj jej, zanim narobi sobie kłopotów - ostrzeże go na koniec Brońska, z czego w rozmowie z Natalią (Maria Dejmek) już i on będzie doskonale świadomy - Tym razem się nie cofnie... Sama wiesz, jaka jest uparta, jak już sobie coś postanowi. W tym wypadku oczywiście nie sama, ale za czyimś pośrednictwem. Znajdzie je. To tylko kwestia czasu... Znajdzie do Andrzeja dostęp...

