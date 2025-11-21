Barwy szczęścia, odcinek 3275: Józefina przejmie rządy w domu Natalii i Cezarego! Już się jej nie pozbędą? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3275 - środa, 10.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3275 odcinku "Barw szczęścia" Natalia i Cezary stracą dobre humory, gdy dowiedzą się, że Józefina nie przeprowadziła się do nich tylko na chwilę! I choć oczywiście, małżonkowie przyjmą matkę Rawicza pod swój dach, gdy ona w końcu przystanie na argumenty syna i zgodzi się sprzedać swoją stadninę, którą prędzej czy później i tak by straciła przez długi, w jakie wpędził ją oszust Andrzej (Leon Charewicz), to jednak początkowo nie będą się spodziewać, że będzie chciała ona zostać z nimi już na zawsze!

Ale w 3275 odcinku "Barw szczęścia" już wszystko stanie się jasne, gdy po pierwszej nocy w ich domu Józefina otwarcie im to zakomunikuje przy wspólnym posiłku! Szczególnie, że poczuje się u nich naprawdę dobrze, a tym samym utwierdzi się w tym, że to idealne miejsce, aby zacząć nowe życie!

Józefina postanowi zamieszkać u Natalii i Cezarego już na zawsze w 3275 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że tym w 3275 odcinku "Barw szczęścia" nieco przerazi Natalię i Cezarego, których perspektywa stałego mieszkania z Rawiczową wcale nie ucieszy! Tym bardziej, że sami nie bez powodu nie wprowadzili się do niej i to nawet, gdy chwilowo nie mieli, gdzie mieszkać, żeby teraz ona mogła jednak zamieszkać z nimi. Jednak tak właśnie i tak się stanie!

I choć w 3275 odcinku "Barw szczęścia" Józefina będzie ku temu pełna nadziei, to jednak małżonkowie nie podzielą jej entuzjazmu i zareagują na jej pomysł tak, a nie inaczej!

- Zobaczycie, jak nam razem będzie dobrze! Będziemy żyli jak prawdziwa, wielopokoleniowa rodzina... Wreszcie! Już dawno mogliście zamieszkać ze mną w stadninie, ale nie chcieliście... A teraz ja jestem u was - ot, ironia losu… - zapowie Józefina.

- Życie potrafi płatać figle… - skwituje jedno z nich.

Czy plany Rawiczowej spełnią się w 3275 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak mimo tego w 3275 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście jej nie wyrzucą i pozwolą u siebie zostać. Ale czy faktycznie zamieszkają ze sobą już na zawsze? A może Rawiczowa jednak wróci do siebie? I co stanie się z jej rodową biżuterią, którą zarekwirowała policja? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!