Barwy szczęścia, odcinek 3289: Mirek nie będzie w stanie poprawić matury. Dla Justyny straci głowę i resztki zdrowego rozsądku – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3289 - środa, 07.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek kompletnie straci głowę dla Justyny. Rodzina straci z nim kontakt. Bliscy nie będą mogli nic na to poradzić – chłopak jest już dorosły. Ale Bogusia (Halina Bednarz) stwierdzi zdecydowanie, że kochanka wnuka jest dla niego za stara i trzeba przerwać ich relację.

Mirek – maskotka modliszki Justyny - 3285 odcinek 3285 „Barw szczęścia”

Mirek jest potrzebny Justynie w charakterze dekoracyjnego ornamentu. Maskotki, której będą jej zazdrościć koleżanki, widząc ich zdjęcia z przyjęć i gal, publikowane w internetowych tabloidach. Chłopak zauważy, jak przedmiotowo jest traktowany w ich relacji, ale mimo to nie odejdzie od Zytko. W 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia” młody Wójcik dowie się, że nie zdał matury z polskiego. Tego dnia starsza kochanka pozbędzie się go z domu w obcesowy sposób, a on tylko grzecznie podkuli ogon.

Mirek nie będzie w stanie się uczyć - odcinek 3289 „Barwy szczęścia”

Po oblaniu egzaminu maturalnego z języka polskiego Mirek będzie musiał podejść do niego jeszcze raz. Może zapomnieć o wakacjach – Damian (Michał Lesień) nie darowałby synowi, gdyby nie zdał i drugim razem. Młody Wójcik może jednak znowu polec. W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia” okaże się, że zdanie egzaminu poprawkowego może przekroczyć jego możliwości. Nie będzie mowy o tym, by mógł się skupić na czymkolwiek innym, niż na swojej kochance. Mirek przedłoży Justynę nad wszystko inne, a zdrowy rozsądek się ulotni...