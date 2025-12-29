Barwy szczęścia, odcinek 3285: Renata nie poradzi sobie z silnym bólem! Kodur odkryje, że uzależniła się od leków – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 19.25 w TVP2

Renata w serialu "Barwy szczęścia" została zmuszona do powrotu do pracy, kiedy Dominika (Karolina Chapko) dowie się, że Sonia (Weronika Nockowska) nie zostanie wypuszczona z aresztu.

Renata w 3285 odcinku "Barw szczęścia" nie zrezygnuje z pracy w Feel Good?

Rezultatem wypadku Renaty na nartach jest przeraźliwy ból barku, który nie ustępuje. Terapia silnymi lekarstwami przeciwbólowymi pomaga jedynie doraźnie, na chwilę i nie jest żadnym wyjściem z sytuacji. Poza tym to leki uzależniające.

W 3285 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur zasugeruje jej, by zrezygnowała z pracy w Feel Good. Renata się jednak na to nie zgodzi.

Pogarszający się stan Renaty w 3285 odcinku "Barw szczęścia”

Renata wróci do pracy w 3285 odcinku "Barw szczęścia”. Będzie wyglądać na wycieńczoną, a uwagi Dominiki nie umknie, jak jest słaba. Bez ogródek powie przyjaciółce, że widzi, jak jest z nią kiepsko i powie jej, by natychmiast wróciła do domu. Renata będzie innego zdania.

- W domu będzie mnie boleć tak samo. A tu przynajmniej mam co robić. Zapisałam się do poradni leczenia bólu i czekam na teleporadę w swojej przychodni. Muszą mi coś doraźnie przepisać.

I tak właśnie będzie, a przekona się o tym Kodur, kiedy tylko wróci wieczorem z pracy. Od razu zauważy zmianę w zachowaniu swojej partnerki – będzie weselsza i zrelaksowana. Domyśli się, że przyczyną jej lepszego stanu są kolejne, być może jeszcze silniejsze leki i zapyta o to. Renata w ogóle nie zareaguje, tylko nakryje do stołu i poda krewetki – jego ulubione danie.

Działanie leków okaże się krótkie i silny ból barku Renaty powróci zaraz po kolacji. Marcin poruszy drażliwy temat zażywanych leków.

- To wszystko za długo trwa... Mija kilka miesięcy, od kiedy jesteś na lekach przeciwbólowych…

- Wiem, sama nie jestem z tego powodu szczęśliwa, ale co mam zrobić? Cierpieć? Dzisiaj pół nocy nie spałam! Badania niby są OK, lekarz mówi, że już powinno przestać boleć... Rehabilituję się zgodnie z zaleceniami, ale ten ból wraca!

- Może rehabilitacja jest niewłaściwa? Albo przesadziłaś z wysiłkiem?

- Oczywiście, to moja wina! Potrzebuję znowu tych mocniejszych leków, po prostu!

- One uzależniają…

- A ból mnie wykańcza! Odstawiłam na jakiś czas, tak jak radził lekarz… A teraz muszę od tego bólu odpocząć, bo zwariuję! - wyjaśni Renata.