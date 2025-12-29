Barwy szczęścia, odcinek 3285: Renata nie poradzi sobie z silnym bólem! Kodur odkryje, że uzależniła się od leków – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-12-29 20:35

W 3285 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Renata (Anna Mrozowska) boryka się z potwornym cierpieniem, jaki sprawia jej niemijający ból barku. Stał się tak uporczywy, że nie może już nawet spać w nocy. I nie pomaga ani fizjoterapia ani masaże. Silne, uzależniające leki przeciwbólowe – tylko na krótką metę. Czy ukochana Marcina Kodura (Oskar Stoczyński) będzie skazana na tę gehennę? Policjant zda sobie sprawę, że Renata po kontuzji uzależniła się od leków. Czy zdoła jej pomóc?

Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 19.25 w TVP2

Renata w serialu "Barwy szczęścia" została zmuszona do powrotu do pracy, kiedy  Dominika (Karolina Chapko) dowie się, że Sonia (Weronika Nockowska) nie zostanie wypuszczona z aresztu.

Renata w 3285 odcinku "Barw szczęścia" nie zrezygnuje z pracy w Feel Good? 

Rezultatem wypadku Renaty na nartach jest przeraźliwy ból barku, który nie ustępuje. Terapia silnymi lekarstwami przeciwbólowymi pomaga jedynie doraźnie, na chwilę i nie jest żadnym wyjściem z sytuacji. Poza tym to leki uzależniające.

W 3285 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur zasugeruje jej, by zrezygnowała z pracy w Feel Good. Renata się jednak na to nie zgodzi.

Pogarszający się stan Renaty w 3285 odcinku "Barw szczęścia”

Renata wróci do pracy w 3285 odcinku "Barw szczęścia”. Będzie wyglądać na wycieńczoną, a uwagi Dominiki nie umknie, jak jest słaba. Bez ogródek powie przyjaciółce, że widzi, jak jest z nią kiepsko i powie jej, by natychmiast wróciła do domu. Renata będzie innego zdania. 

- W domu będzie mnie boleć tak samo. A tu przynajmniej mam co robić. Zapisałam się do poradni leczenia bólu i czekam na teleporadę w swojej przychodni. Muszą mi coś doraźnie przepisać.

I tak właśnie będzie, a przekona się o tym Kodur, kiedy tylko wróci wieczorem z pracy. Od razu zauważy zmianę w zachowaniu swojej partnerki – będzie weselsza i zrelaksowana. Domyśli się, że przyczyną jej lepszego stanu są kolejne, być może jeszcze silniejsze leki i zapyta o to. Renata w ogóle nie zareaguje, tylko nakryje do stołu i poda krewetki – jego ulubione danie.

Działanie leków okaże się krótkie i silny ból barku Renaty powróci zaraz po kolacji. Marcin poruszy drażliwy temat zażywanych leków. 

- To wszystko za długo trwa... Mija kilka miesięcy, od kiedy jesteś na lekach przeciwbólowych…

- Wiem, sama nie jestem z tego powodu szczęśliwa, ale co mam zrobić? Cierpieć? Dzisiaj pół nocy nie spałam! Badania niby są OK, lekarz mówi, że już powinno przestać boleć... Rehabilituję się zgodnie z zaleceniami, ale ten ból wraca!

- Może rehabilitacja jest niewłaściwa? Albo przesadziłaś z wysiłkiem?

- Oczywiście, to moja wina! Potrzebuję znowu tych mocniejszych leków, po prostu!

- One uzależniają…

- A ból mnie wykańcza! Odstawiłam na jakiś czas, tak jak radził lekarz… A teraz muszę od tego bólu odpocząć, bo zwariuję! - wyjaśni Renata.

Barwy szczęścia, odcinek 3285. Marcin Kodur (Oskar Stoczyński), Renata (Anna Mrozowska)
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3299: Tego zdesperowana Agnieszka zażąda od uwięzioneg…
Barwy szczęścia. Romans Mirka z Justyną wywoła lawinę plotek!