Barwy szczęścia, odcinek 3299: Chora Agnieszka zacznie truć przetrzymywanego Łukasza! Nie przestanie, póki do niej nie wróci - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3299 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3299 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz wreszcie się ocknie i prędko dotrze do niego, że został czymś przez kogoś nafaszerowany, a teraz jest przetrzymywany! Tym bardziej, że Sadowski obudzi się z raną na głowie i rękami przykutymi do łóżka w piwnicy. Ale w życiu nie będzie się spodziewał, że stać może za tym właśnie Agnieszka!

- To ty? - spyta zdziwiony Łukasz.

- Dzień dobry, kochanie - powita go radośnie Agnieszka.

W 3299 odcinku "Barw szczęścia" zadowolona z siebie była ukochana Sadowskiego jak gdyby nic wkroczy do piwnicy i usiądzie obok Łukasza, którego zacznie gładzić po głowie. Agnieszka uśmiechnie się do dawnego kochanka, po czym złoży mu pewną propozycję.

- Jeśli będziesz dla mnie miły, to pozwolę ci po raz pierwszy stąd wyjść i samodzielnie zjeść śniadanie... - zapowie mu dawna ukochana.

Więziony Łukasz odkryje, że Agnieszka jest chora psychicznie w 3299 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale Łukasz w 3299 odcinku "Barw szczęścia" od razu przyjdzie do meritum. Tym bardziej, iż będzie świadomy tego, że dawna ukochana go czymś truje, a ona nawet nie będzie się z tym ukryć, gdyż sama się do tego przyzna. Oczywiście, z uwagi na jego "dobro", które jednak chora psychicznie kobieta będzie rozumieć zupełnie inaczej.

- Czym mnie szprycujesz? - zapyta ją Sadowski.

- Muszę, dla twojego dobra, kochanie... - przyzna Agnieszka.

- Tak rozumiesz moje dobro? - zdziwi się Łukasz.

- Wiem, co dla ciebie najlepsze... A kiedy też to zrozumiesz i zaakceptujesz, będziemy mogli zrezygnować z leków. To zależy od ciebie... Chcesz mleka do kawy? - wyjaśni mu była ukochana.

W tym momencie w 3299 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski zacznie zadawać dawnej ukochanej coraz więcej pytań, pod wpływem których jeszcze bardziej utwierdzi się w tym, że nie jest ona normalna i powinna się leczyć. Jednak Agnieszka będzie innego zdania!

- ...Ile mnie tu trzymasz? - spyta ją Sadowski.

- Jakie to ma znaczenie? Szczęśliwi czasu nie liczą… - uzna Zarzeczna.

- To nazywasz szczęściem?! - zszokuje się Łukasz.

- Przedsionkiem do szczęścia... Musi być gorzej, żeby mogło być lepiej! - stwierdzi Agnieszka.

Chora Agnieszka będzie mieć Sadowskiego w garści w 3299 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3299 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zacznie straszyć Agnieszkę konsekwencjami jej czynu, ale ona nic sobie z tego nie zrobi. Tym bardziej, że i tak nikt jej nie będzie podejrzewał, gdyż siostra Kasi wszystko dobrze przygotuje i porwie ukochanego tuż po niebezpiecznej akcji z Celiną (Orina Krajewska), przez co wszyscy będą podejrzewać, że za jego zniknięciem stoi mafia!

A następnie w 3299 odcinku "Barw szczęścia" i Brońska, gdyż to na nią podejrzenia Kodura (Oskar Stoczyński) skieruje właśnie Zarzeczna, przez co ona będzie spokojna! W przeciwieństwie do więzionego Sadowskiego, którego Agnieszka będzie mieć w garści i doskonale będzie zdawać sobie z tego sprawę. I z tego względu poleci mu współpracować!

- Pójdziesz do więzienia… albo do psychiatryka! Jesteś chora! - wytknie jej były ukochany.

- Liczyłam na więcej zrozumienia z twojej strony... - odpowie mu Agnieszka.

- Liczysz na zrozumienie po tym, jak mnie porwałaś, odurzyłaś narkotykami i przykułaś łańcuchem do łóżka!? - zarzuci jej Łukasz.

- Szkoda się męczyć, kotku… Lepiej pogódź się z tym, że jesteśmy sobie przeznaczeni. I skup się na planowaniu naszej wspólnej przyszłości... - poradzi mu dawna kochanka.

- Jesteś szalona! - skwituje Sadowski.

- Nie... Chcę, żebyś był mój. I tylko mój… na zawsze - zapowie chora kobieta.