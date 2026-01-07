Barwy szczęścia, odcinek 3290: Łukasz zaginie! Przerażona Celina zacznie błagać Kodura o pomoc. Nikt nie będzie wiedział, co się z nim stało - ZDJĘCIA

2026-01-07 20:38

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz (Michał Rolnicki) zaginie! Celina (Orina Krajewska) odkryje, że po ich spotkaniu Sadowski nie odda Zdzisiowi (Zbigniew Buczkowski) samochodu i przepadnie bez wieści! Zaniepokojona Brońska od razu zgłosi zaginięcie Łukasza policjantowi Kodurowi (Oskar Stoczyński)! Tym bardziej, że wcześniej Marcin ostrzeże ich, że gangsterzy, których pomogli schwytać, mogą szukać na nich zemsty! Czy zatem Kodur się nie pomyli? Kto będzie stał za zniknięciem Łukasza? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3290 - czwartek, 8.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu się doigra! Ale czy to jego zabawa w detektywa tak źle się skończy? Sadowski nagle przepadnie bez wieści po swoim spotkaniu z Celiną, do którego dojdzie po ostrzeżeniu ich przez Marcina, iż może grozić im niebezpieczeństwo! Wszystko przez to, że detektywi kolejny raz pomogą policji w ujęciu groźnych gangsterów - gangu przemytników narkotyków, za co teraz przyjdzie im słono zapłacić!

Tym bardziej, że bandyci "stracą" przez nich 50 kilogramów kokainy, a co za tym idzie ogromnego zarobku, czego tak łatwo im nie darują!

Oczywiście, Kodur zda sobie z tego sprawę, dlatego postanowi ich ostrzec, ale niestety, mimo tego w 3290 odcinku "Barw szczęścia" nie uda mu się uratować Łukasza!

Celina zgłosi zaginięcie Łukasza do Kodura 3290 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nagle zniknie! Celina odkryje, że jej wspólnik nie oddał Zdzisiowi pożyczonego samochodu i zacznie się o niego na poważnie martwić! Tym bardziej, że po ich spotkaniu kontakt się urwie, a Sadowski nie odbierze od niej żadnego połączenia. I wówczas Brońska zacznie się już coraz bardziej niepokoić. Szczególnie, że jeszcze nigdzie nie będzie mogła znaleźć przyjaciela, który przepadnie jak kamień w wodę!

I w tej sytuacji w 3290 odcinku "Barw szczęścia" przerażona Celina postanowi dłużej nie czekać i uda się na komendę, gdzie zgłosi Marcinowi zaginięcie Łukasza! Brońska zda sobie sprawę, że jej wspólnikowi będzie mogło grozić poważne niebezpieczeństwo, zwłaszcza po ostrzeżeniu Kodura, dlatego zdecyduje się nie zwlekać i nie działać wyłącznie w pojedynkę, gdyż sprawa będzie za poważna. A wsparcie w niej z pewnością jej się przyda!

Czy Kodurowi i Celina uda się znaleźć Łukasza w 3290 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3290 odcinku "Barw szczęścia" Kodurowi i Celinie uda się odnaleźć zaginionego Łukasza? Czy Sadowski faktycznie wpadnie w łapy gangu przemytników narkotyków, którzy postanowią się na nim zemścić za to, że zdemaskował ich przed policją? Czy bandyci zrobią mu krzywdę?

A może zniknięcie Łukasza w 3290 odcinku "Barw szczęścia" będzie miało zupełnie inny motyw? Czy Sadowski się odnajdzie? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach, ale już teraz możemy zdradzić, że to nie bandyci go porwą...

