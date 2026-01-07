Barwy szczęścia, odcinek 3290: Łukasz zaginie! Przerażona Celina zacznie błagać Kodura o pomoc. Nikt nie będzie wiedział, co się z nim stało - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3290 - czwartek, 8.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu się doigra! Ale czy to jego zabawa w detektywa tak źle się skończy? Sadowski nagle przepadnie bez wieści po swoim spotkaniu z Celiną, do którego dojdzie po ostrzeżeniu ich przez Marcina, iż może grozić im niebezpieczeństwo! Wszystko przez to, że detektywi kolejny raz pomogą policji w ujęciu groźnych gangsterów - gangu przemytników narkotyków, za co teraz przyjdzie im słono zapłacić!

Tym bardziej, że bandyci "stracą" przez nich 50 kilogramów kokainy, a co za tym idzie ogromnego zarobku, czego tak łatwo im nie darują!

Oczywiście, Kodur zda sobie z tego sprawę, dlatego postanowi ich ostrzec, ale niestety, mimo tego w 3290 odcinku "Barw szczęścia" nie uda mu się uratować Łukasza!

Celina zgłosi zaginięcie Łukasza do Kodura 3290 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nagle zniknie! Celina odkryje, że jej wspólnik nie oddał Zdzisiowi pożyczonego samochodu i zacznie się o niego na poważnie martwić! Tym bardziej, że po ich spotkaniu kontakt się urwie, a Sadowski nie odbierze od niej żadnego połączenia. I wówczas Brońska zacznie się już coraz bardziej niepokoić. Szczególnie, że jeszcze nigdzie nie będzie mogła znaleźć przyjaciela, który przepadnie jak kamień w wodę!

I w tej sytuacji w 3290 odcinku "Barw szczęścia" przerażona Celina postanowi dłużej nie czekać i uda się na komendę, gdzie zgłosi Marcinowi zaginięcie Łukasza! Brońska zda sobie sprawę, że jej wspólnikowi będzie mogło grozić poważne niebezpieczeństwo, zwłaszcza po ostrzeżeniu Kodura, dlatego zdecyduje się nie zwlekać i nie działać wyłącznie w pojedynkę, gdyż sprawa będzie za poważna. A wsparcie w niej z pewnością jej się przyda!

Czy Kodurowi i Celina uda się znaleźć Łukasza w 3290 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3290 odcinku "Barw szczęścia" Kodurowi i Celinie uda się odnaleźć zaginionego Łukasza? Czy Sadowski faktycznie wpadnie w łapy gangu przemytników narkotyków, którzy postanowią się na nim zemścić za to, że zdemaskował ich przed policją? Czy bandyci zrobią mu krzywdę?

A może zniknięcie Łukasza w 3290 odcinku "Barw szczęścia" będzie miało zupełnie inny motyw? Czy Sadowski się odnajdzie? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach, ale już teraz możemy zdradzić, że to nie bandyci go porwą...