Barwy szczęścia, odcinek 3296: Bolesne pożegnanie Romea! Po powrocie Aleksa będzie musiał wyjechać od Grzelaków? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" szczęście Ewy i Romea znów nie potrwa długo! Ale tym razem już nie za sprawą Eweliny (Amelia Listwoń), która wcześniej rywalizowała ze swoją przyjaciółką o Włocha, a jej byłego chłopaka, a syna Grzelaków, Aleksa! Wszystko przez to, że Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys (Jakub Wieczorek) niespodziewanie wrócą ze swojego wyjazdu z Londynu z synem kobiety i to akurat wtedy, gdy zakochani pod ich nieobecność przeżyją swój pierwszy raz!

Tym bardziej, że chwilę wcześniej zdążą wyznać sobie miłość, po czym zdecydują się na przełomowy krok w swoim związku. I choć naprawdę będzie miło, to niestety nie na długo, gdyż oboje w 3296 odcinku "Barw szczęścia" zapłacą za to wysoką cenę, bo znów nie będzie im dane być razem. Mimo iż teraz będą pragnąć tego, jak nigdy wcześniej, bo wreszcie zrozumieją, co tak naprawdę do siebie czują i nie będą chcieli z tego zrezygnować. Ale niestety nie będzie wyboru!

Aleks nie wytrzyma z kochliwym Włochem pod jednym dachem w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" ich związek ogromnie zaboli Aleksa! I nic dziwnego, gdyż Romeo zwiąże się akurat z jego byłą dziewczyną, z którą rozstanie on bardzo przeżył, bo to w końcu Walawska zakończyła ich relację, a nie on. A młody Grzelak zupełnie nie mógł sobie z tym poradzić. Aż w końcu zdecydował się wyjechać, aby zapomnieć o swojej ukochanej, która pod jego nieobecność związała się z jego następcą.

I to w 3296 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla niego ogromnym wstrząsem! Do tego stopnia, że atmosfera w domu Grzelaków od razu zgęstnieje, bo i oni nie będą spodziewać się takiego obrotu spraw. A Aleks nie będzie mógł tego darować Romeo i zupełnie nie będzie wyobrażał sobie tego, aby przebywać z chłopakiem nie tyle pod jednym dachem, co w jednym pokoju i łóżku, tym samym, w którym on spał z jego byłą dziewczyną.

Ewa i Romeo znów będą musieli się rozstać w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że najprawdopodobniej w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Romeo będzie musiał opuścić Grzelaków, co zarówno on, jak i Ewa mocno przeżyją! I trudno się dziwić, gdyż dopiero co znów się ze sobą zwiążą, a ponownie będą musieli się rozstać, gdyż Bianchi będzie musiał wrócić do Włoch, bo Aldona i Borys z wiadomych względów wybiorą Aleksa.

A to w 3296 odcinku "Barw szczęścia" ogromnie zaboli Ewę, która w 3296 odcinku "Barw szczęścia" mocno przeżyje stratę ukochanego. Między zakochanymi dojdzie do naprawdę poruszającego pożegnania rozdzierającego serca, którego Walawska aż nie wytrzyma! Zrozpaczona dziewczyna rzuci się w ramiona Borysa, a po powrocie do domu zacznie pocieszać ją babcia Elżbieta (Marzena Trybała). Ale niestety z marnym skutkiem...