Barwy szczęścia, odcinek 3283: Zakochana Ewa już nie posłucha Eweliny! Da Włochowi jeszcze jedną szansę, ale znów za plecami przyjaciółki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3283 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Ewelina zjawią się w skateshopie Wiktora, gdzie będą toczyć z nim barwą dyskusję. Jednak do czasu, aż nie dołączy do nich Romeo! A to dlatego, że wówczas dziewczyny momentalnie ucichną. Ale wtedy jak podaje swiatseriali.interia.pl głos przejmie młody Kępski. Tym bardziej, że od razu zauważy na jego ręce elegancki zegarek, jaki podarują mu Aldona (Elżbieta Romanowska) z Borysem (Jakub Wieczorek) na jego 18-stkę!

- Aleś sobie strzelił zegarek - rzuci Wiktor.

- Dostałem w prezencie. Od Aldony i Borysa - przyzna Romeo.

I wówczas w 3283 odcinku "Barw szczęścia" Ewelina od razu domyśli się, że musi być ku temu jakaś okazja. Szczególnie, że samego Włocha nie będzie stać na tak drogie prezenty, czego zarówno ona, jak i Ewelina będą świadome, po ich ostatniej rozmowie.

- No to musi być jakaś okazja. Urodziny masz? - zainteresuje się Ewelina.

- Osiemnaste - potwierdzi Bianchi.

Ewelina i Ewa znów poróżnią się w stosunku do Romea w 3283 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3283 odcinku "Barw szczęścia" i Wiktor uzna, że trzeba to uczcić i postanowi wyprawić przyjacielowi imprezę w swoim skateshopie. Młody Kępski w mig wszystko zaplanuje i oczywiście zaprosi gości, w tym przede wszystkim Ewę i Ewelinę, które jednak w pierwszej chwili nie zapałają do tego pomysłu. Tym bardziej, iż będą mieć w pamięci to, co zrobił im chłopak!

- Tutaj wszystko zorganizujemy. Zamkniemy wcześniej, zamówimy coś na wynos, skołujemy muzę... Witek zagra... Dziewczyny na pewno wpadną... Startujemy o dwudziestej - zapowie młody Kępski.

- Ja nie wiem... - westchnie Walawska.

- Zastanowimy się - obieca im Markowska.

Jednak ostatecznie w 3283 odcinku "Barw szczęścia" na imprezie urodzinowej Romea zjawią się obie przyjaciółki. Tyle tylko, że w zupełnie innych nastrojach, gdyż szczęśliwa Ewa przyjdzie tam z drobnym podarkiem w ręku, a Ewelina z kwaśną miną!

- Zobacz, jak fajnie - ucieszy się Ewa, ale Ewelina wcale nie podzieli jej entuzjazmu!

- Może i spoko, ale... jesteś dla Romiego za miękka po tym, co nam zrobił - uzna Ewelina, dając jej jasno do zrozumienia, że obie powinny trzymać go na dystans. Ale Walawska będzie innego zdania - Nie chcę żyć w złości...

Ewa i Romeo znów się do siebie zbliżą za plecami Eweliny w 3283 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej chwili w 3283 odcinku "Barw szczęścia" Ewa podejdzie do Romea, aby złożyć mu życzenia. Jednak od razu zauważy, że chłopak jest nie w sosie i od razu się tym zainteresuje. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż zacznie jeszcze wspierać chłopaka, czym znów obudzi do siebie jego uczucia. A to dlatego, że wówczas Bianchi zda sobie sprawę, jak bardzo mu na niej zależy i jeszcze raz zdecyduje się o nią zawalczyć. Włoch poprosi Walawską, aby dała mu jeszcze jedną szansę, a ona zgodzi się pójść z nim na randkę. Szczególnie, że i jej wciąż nie pozostanie obojętny!

Do tego stopnia, że już w 3284 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo znów się do siebie zbliżą. Tyle tylko, że ponownie za plecami Eweliny, w związku z czym Weronika (Maria Świłpa) poradzi swojej młodszej koleżance, aby tym razem od razu szczerze porozmawiała ze swoją przyjaciółką, aby Włoch znów nie poróżnił ich na dobre. Tym bardziej, że zakochana Walawska teraz tak się wkręci, że już nie będzie miała zamiaru z niego rezygnować nawet dla przyjaciółki! Czy zatem zrobi tak, jak poradzi jej Ciesielska? Przekonamy się już niebawem!