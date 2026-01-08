Barwy szczęścia, odcinek 3292: Sonia podda się karze tak, jakby wszystko było jej winą. Spędzi lata w więzieniu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3292 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Dominika i Sebastian (Marek Krupski) zostali rodzicami zastępczymi Mateusza. Sonia natomiast została oskarżona o zabójstwo. Była wcześniej karana, więc sąd potraktuje ją jak recydywistkę.

Sonia nie wyjdzie z aresztu – odcinek 3292. „Barw szczęścia”

W 3292. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika będzie rozmawiać z Klemensem o sytuacji Soni. Górecki powie, że oskarżona współpracuje z prokuraturą:

- Pani Sonia przyznała się do winy i nie utrudnia śledztwa. Złożyłem też wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez panią Sonię.

Mecenas poinformuje też Kowalską, że złożył wniosek o pozwolenie Soni na odpowiadanie z wolnej stopy, ale właściwie nie ma szans na zwolnienie za kaucją. Prawnikowi uda się jedynie załatwić jej pozwolenie na rozmowę telefoniczną z Mateuszem. Chłopiec jest w coraz gorszym stanie z powodu rozłąki z mamą.

Lata więzienia dla Soni - odcinek 3303 „Barw szczęścia”

W odcinku 3303. „Barw szczęścia” Mateusz będzie mógł spotkać się z Sonią w areszcie. Niestety, usłyszy, że jego mama nie wyjdzie z więzienia przez wiele lat:

- Kilka lat!? To bardzo długo!

- Zrobię wszystko, żeby wyjść jak najszybciej i cały czas będziemy w kontakcie... Będziesz mógł mnie odwiedzać, dzwonić… Będziemy do siebie pisać… O, będę dla ciebie pisała bajki, tak jak kiedyś… - powie mu Sonia, usiłując ze wszystkich sił robić dobrą minę do złej gry.

- Ja nie chcę bajek, chcę ciebie! – zawoła chłopiec.

Czy w tej historii jest możliwy jakiś pozytywny finał? Na pewno nie...

Cytaty: Swiatseriali.interia.pl/Artrama