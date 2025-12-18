Barwy szczęścia, odcinek 3292: Mateuszek przestanie jeść. Kolejna rozmowa z Sonią nie wyjdzie mu na dobre – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3292 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian zostaną rodzicami zastępczymi Mateusza. I to będzie jedyna dobra wiadomość. Klemens (Sebastian Perdek) da znać Kowalskim, że po zabiciu Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz) Sonia (Weronika Nockowska) nie ma żadnych szans na wyjście z aresztu za kaucją. Nie z jej kartoteką. Sonia siedziała już przecież w więzieniu i nie można się spodziewać, że zostanie łagodnie potraktowana w sądzie.

Mateusz będzie czekał na powrót mamy - odcinek 3283 „Barw szczęścia”

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian zaplanują dla Mateuszka wakacyjny wyjazd, żeby oderwać jego myśli od dramatu, w jakim się znalazł i o którym nie przestaje myśleć. Ale chłopiec nie będzie zainteresowany ani morzem ani Mazurami. Nie będzie w ogóle chciał opuszczać miasta, tylko czekać na to, aż jego mama do niego wróci. Tłumaczenia Dominiki, że może to potrwać bardzo długo, nic nie dadzą. Renata (Anna Mrozowska) poradzi przyjaciółce, by zabrała dziecko na terapię.

Stan Mateuszka się pogorszy w 3292. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Terapia pod okiem specjalisty nic a nic nie pomoże Mateuszkowi. Niestety, będzie coraz gorzej. Kolejne spotkanie z przygnębioną Sonią, w budzącym lęk u dziecka areszcie, tylko pogorszy jego stan. W 3292. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian staną przed dużym wyzwaniem. Widzenie z matką w areszcie roztrzęsie chłopca emocjonalnie do tego stopnia, że przestanie jeść. Rozpacz, łzy i zupełna utrata apetytu – taki będzie skutek wizyty Mateusza w komisariacie.