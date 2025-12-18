Barwy szczęścia, odcinek 3289: Irenka oskarży Basię o romans z Tolkiem?! Awantura będzie gorąca – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3289 - środa, 07.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tolek odejdzie od Ireny. Niedługo potrwało to małżeństwo, a rozpadnie się z powodu syna Wyszyńskiej. Waldek (Rafał Fudalej) zagnieździł się u matki na dobre i nie zamierza się wyprowadzić. Ona też tego nie chce. Za to Koszyk nie może znieść tej sytuacji. Kiedy Irenka nie przystanie na jego ultimatum, spakuje walizki i poprosi Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), by zawiózł go do Basi. Grzelakowa zgodzi się na jego pobyt – tak długi, jak będzie tego potrzebował.

Irenka w szale zazdrości - odcinek 3289 „Barw szczęścia"

W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zbolała po rozstaniu z mężem Irenka wpadnie znienacka do Basi i osłupieje. Zobaczy u niej swojego ukochanego Tolka i dodając dwa do dwóch nabierze pewności, że tych dwoje ma ze sobą romans. Niewiele myśląc, z miejsca zaatakuje nie Tolka, a Grzelakową:

- Ukrywasz go przede mną?! Taka jesteś lojalna?! (…) Zwęszyłaś okazję, żeby sobie... upolować męża?!

Basia będzie tak zaskoczona, że nie odezwie się słowem, a Koszyk podejmie ważną decyzję...

Tolek wniesie u Natalii pozew o rozwód w 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Tolek nie podaruje Irence cyrku, który odstawi u Basi. Uzna jej zachowanie za krańcowo absurdalne i niewybaczalne, biorąc pod uwagę gotowość Grzelakowej do pomocy jemu i żonie – za każdym razem, kiedy tego potrzebowali. Wybuch Ireny będzie kroplą, która przepełni czarę jego małżeńskiej cierpliwości. W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia" umówi się w kancelarii Natalii (Maria Dejmek), by złożyć pozew o rozwód. I to jak najszybciej!