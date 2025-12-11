Barwy szczęścia, odcinek 3288: Koniec związku Tolka i Irenki! Po awanturze wprowadzi się do Basi – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3288 - wtorek, 06.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" już rok wcześniej w progi Basi zawitał Tolek z walizką. Powodem, dla którego wtedy wyprowadził się z domu, było wprowadzenie się do niego i Irenki Waldka. Wyszyńska z miejsca zaczęła niańczyć czterdziestoletniego syna, jakby był dzieckiem, a męża zaniedbywać. Były małżonek Walerii (Ewa Ziętek) był bardzo wzburzony i rozczarowany tym, że w domu stał się ewidentnie dla Irenki numerem dwa.

Tolek i Ignacy w serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia" Agata (Natalia Zambrzycka) i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) nie mogli na samym początku ich planu podróży dookoła świata ruszyć z miejsca, bo Tolek sprzedał im wadliwy samochód. Zawstydzony Koszyk zaoferował wtedy Kieliszewskiemu gratisową naprawę. Przecież skończył już z czasami, w których nie zawsze można było polegać na jego prawdomówności i uczciwości.

Tolek na walizkach w 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Rok po poprzednich awanturach w stadle Koszyka ponownie dojdzie do niesnasek. Tolek znowu nie wytrzyma z pełną wigoru, nieprzewidywalną Irenką. I tak jak poprzednio, azylu będzie szukał – i go znajdzie – pod skrzydłami Basi. Tym razem jednak, w 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia", spakuje się w dwie walizki, a nie w jedną i będzie jeszcze bardziej zagniewany. Ich małżeński kryzys przygnębi Grzelakową, która sama będzie rozczarowana tym, że jej relacja z Czesławem (Marian Jaskulski) się nie pogłębiła. To on zmarnował szansę na związek z nią i „oddał wszystko walkowerem”, jak się wyraził w rozmowie z Łukaszem (Michał Rolnicki). Teraz na przykładzie Koszyka Basia kolejny raz się przekona, ile stresu wywołuje małżeństwo, niezależnie od wieku małżonków… Odechce się jej relacji z Zarzecznym, który nawet nie jest w stanie uczynić pierwszego kroku.