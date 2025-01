Barwy szczęścia, odcinek 3109: Ignacy wściekły na Tolka. Koszyk go oszuka i sprzeda wadliwy samochód

„Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Ignacy awansował. Niestety, przypłacił to kłopotami ze zdrowiem. By uwolnić się od wyścigu szczurów i zadbać o siebie, Kieliszewski zrobił coś, jak na niego, niesłychanego. Kupił stary samochód dostawczy z zamiarem przerobienia go na kamper. Cel – wykorzystanie go na podróż dookoła świata z ukochaną Agatą. Wreszcie jej udowodni, że nie zaprzedał duszy korporacji.

W 3109. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tolek będzie miał przeprawę z Ignacym

W 3109. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Basia (Sławomira Łozińska) będzie miała dawno niewidzianego gościa. Nieoczekiwanie zjawi się u niej Tolek. Koszyk odwiedzi ją z walizką, bo będzie miał już dosyć atmosfery w domu. Irenka (Krystyna Tkacz) zaczęła zaniedbywać męża i przerzuciła się na niańczenie czterdziestoletniego Waldka (Rafał Fudalej), który wprowadził się do nich. Były mąż Walerii (Ewa Ziętek) w ogóle nie zamierza wracać do domu. Do jego kłopotów dojdzie jeszcze przeprawa z Ignacym...

W 3109. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ignacy skonfrontuje się z Tolkiem w sprawie samochodu

W 3109. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ignacy natknie się na mężczyznę, który sprzedał mu wadliwy samochód:

- Kupiliśmy ten samochód od pana, żeby go przerobić na kamper i pojechać w wymarzoną podróż.

Okaże się, że sprzedawcą był Tolek, który bardzo się zdziwi słysząc, jaka przyszłość stoi przed jego starym gruchotem. Choć może jednak nie, bo elektryka w nim nie działa jak należy, a spod maski coś cieknie. Zły Kieliszewski poinformuje Koszyka, że warsztat wycenił diagnostykę elektroniki na tysiąc złotych, a to nie koniec kosztów, które będzie musiał ponieść. Tolkowi będzie wstyd, że sprzedał Ignacemu taki złom i zaoferuje mu naprawę dostawczaka gratis, by „uratować swój honor”, jak to ujmie.

