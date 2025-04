Barwy szczęścia. Józefina straci wszystko! Andrzej porzuci ją przed ślubem i zniknie z majątkiem Rawiczowej

Nie będzie ślubu Józefiny i Andrzeja w serialu "Barwy szczęścia"

Marzenia Józefiny z serialu "Barwy szczęścia" o ślubie z Andrzejem z zimowych plenerach Finlandii prysną jak bańka mydlana! Zamiast spektakularnej, romantycznej ceremonii w gronie licznych gości, śmietanki towarzyskiej z całej Europy, pannę młodą czeka wielkie upokorzenie. Andrzej obiecywał jej ślub i wesele z fantazją, miał za nie zapłacić miliony ze sprzedaży swojego mieszkania, ale słowa nie dotrzyma. Nie trudno się domyślić dlaczego. Tak naprawdę Zastoja-Modelski nie jest ani arystokratą ani bogaczem, a miłość do Józefiny to tylko gra, by dobrać się do jej majątku!

Swój perfidny plan Andrzej zacznie realizować już w 3170 odcinku "Barw szczęścia", gdy Józefina kupi mu pałac, rodową posiadłość, utraconą przed wielu laty. Rawiczowa tak bardzo będzie ufała narzeczonemu, że weźmie kredyt pod zastaw swojej stadniny, by zadłużony pałac znów trafił w ręce Andrzeja. Nieświadoma tego, że Zastoja-Modelski tylko czeka na dogodny moment, żeby zwiać z jej pieniędzmi.

Jakby tego było mało, to w 3170 odcinku "Barw szczęścia" Józefina podziękuje Małgorzacie Marczak (Adrianna Biedrzyńska), teściowej swojego syna Cezarego (Marcel Opaliński), że poznała ją z Andrzejem! Nie będzie wiedziała, jak jej się odwdzięczyć za szczęście, które ją spotkało. - Mam ci wyznaczyć honorarium za Andrzeja? - zażartuje Małgorzata, cytowana przez światseriali.interia.pl. - On jest bezcenny - przyzna Dżo.

Andrzej zagarnie majątek Józefiny w nowych odcinkach "Barw szczęścia"

Wkrótce potem w nowych odcinkach "Barw szczęścia" już w maju Józefina boleśnie przekona się, jak wysoką cenę musi zapłacić za miłość do Andrzeja. Nie dość, że arystokrata-oszust porzuci ją przed ślubem, to jeszcze okradnie ją ze wszystkiego. Pałac będzie jego własnością, a do tego wcześniej Rawiczowa dała mu pełnomocnictwo do dysponowania jej majątkiem.