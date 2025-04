Barwy szczęścia, odcinek 3167: Biedny Romeo zrezygnuje ze szkolnej wycieczki. Ze wstydu okłamie Ewę i Grzelaków – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3167 - środa, 09.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo głoduje! W „Barwach szczęścia” nowy bohater serialu, który przyleciał z Wenecji, nie może sobie pozwolić na żadne wypady na miasto z nowymi znajomymi ze szkoły, bo nie ma czym zapłacić za jedzenie na mieście. Ciągle musi albo odmawiać, albo zmyślać. A po powrocie do domu pożera obiady z dokładką. Borys zaczyna się domyślać prawdy, zwłaszcza po tym, jak przypadkiem usłyszał jego rozmowę telefoniczną z polską matką, którą prosił o pieniądze. Chyba nigdy ich nie miał za wiele, bo tłumacząc się z kupna deski w skateshopie Tomasza (Jakub Sokołowski) i Wiktora (Grzegorz Kestranek) stwierdził, że chociaż raz chciał mieć coś fajnego.

Kłamstwa Romea w 3167. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3167. odcinku serialu „Barwy szczęścia” mama Romea prawdopodobnie nie prześle mu pieniędzy, więc będzie musiał zrezygnować ze szkolnej wycieczki do Krakowa. Wymyśli bajeczkę z tajemniczą ciotką „w Bieszczadzie” w roli głównej, siostrą matki. Niby będzie musiał się z nią spotkać akurat teraz i już się umówił, mama prosiła… Walawska będzie niepocieszona:

- Kraków jest fajny…

- Jeszcze będzie stał.

- Ale bez nas.

Bianchi wróci ze szkoły wcześnie twierdząc, że ostatnia lekcja została odwołana i powie, że chce odpracować sto złotych, jakie dostał od Borysa. Aldona (Elżbieta Romanowska) zapyta o szkolną wycieczkę, którą zauważyła w dzienniku elektronicznym i od razu powie, że mogą mu pożyczyć pieniądze. Romeo jednak dumnie odmówi i znowu skłamie:

- Akurat wtedy ciotka przyjeżdża do Warszawy i ja się z nią umówiłem.

- Akurat wtedy… A to pech – stwierdzi z powątpiewaniem Grzelak.

- Obiecałem, że pójdę z nią na obiad.

- To zaproś ją do nas. Ja chętnie coś ugotuję. Zadzwonię do twojej mamy i dowiem się, co twoja ciocia lubi. Chętnie ją poznamy – zaproponuje Aldona.

Na twarzy chłopaka odmaluje się przerażenie i zaraz wymyśli coś nowego:

- Nie, nie, nie do mojej mamy. Ona po prostu z ciotką nie rozmawia. Ale nie ma problemu, ciotka już jakieś tam miejsce zarezerwowała.

- O… A gdzie? - zapyta Borys z miną człowieka, który nie wierzy w ani jedno słowo.

- Ma mi wysłać adres. Od czego mogę zacząć? - zmieni szybko temat Romeo rwąc się do odpracowania pożyczonych pieniędzy.

Romeo bez grosza w 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” sytuacja Romea nie ulegnie zmianie. Aldona i Borys będą go częstować produktami ze swojego sklepu, a chłopak będzie je sprzedawał.