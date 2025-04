Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3175: Asia nie będzie chciała szukać ojca Emila. Nawet po to, by syn mógł polecieć do Stanów

W 3169. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dojdzie do pierwszego zgrzytu w narzeczeństwie Asi (Anna Gzyra) i Huberta (Marek Molak). Pyrka wpadnie na pomysł rodzinnej wyprawy do Stanów. I wtedy okaże się, że Emil (Artem Malaszczuk) nie ma paszportu. I nie może go mieć bez zgody swojego ojca. Tyle że Sokalska nie ma z nim żadnego kontaktu. I nie chce mieć, nawet po to, by poprosić o pozwolenie na wyrobienie dokumentu.