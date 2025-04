Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Gabrysia da Szczepanowi drugą szansę. Będzie tego żałować? - ZDJĘCIA

W 3182 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Szczepan (Robert Gulaczyk) przekona Gabrysię (Marta Juras), by dała mu drugą szansę, bo afera korupcyjna i pobyt w areszcie to część jego kryminalnej przeszłości, którą ma już za sobą. Nie tak łatwo Niedzielska uwierzy, że Krajewski wcale nie jest kolejnym oszustem, którego do siebie przyciągnęła. Ale prawnik postara się, żeby Gabrysia uwierzyła, że chciał jej powiedzieć prawdę o sobie, ale ona sama się do niej dogrzebała. Uparty Szczepan nie odpuści i już w 3182 odcinku "Barw szczęścia" zdobędzie Gabrysię! To się źle dla niej skończy? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.