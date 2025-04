Barwy szczęścia, odcinek 3176: Asia powie Gabrysi prawdę o Szczepanie. Dawna dziewczyna ją zaskoczy! – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3176 - środa, 23.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Gabrysia poznała Szczepana, który przedstawia się jako prawnik pracujący u dewelopera, za pośrednictwem aplikacji randkowej. I… zaiskrzyło. Spodobał się też Beacie (Anita Jancia-Prokopowicz) i Dorocie (Karina Seweryn), które przyjrzały mu się z okna szkoły. Gabi i Krajewski zostali kochankami.

Gabrysia pozna kryminalną przeszłość Szczepana w 3175. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3175. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Gabrysia dostanie od Szczepana ogromny kosz róż. Wieczorem w domu zapragnie dowiedzieć się, co o jej kochanku można znaleźć w Internecie. Mina mocno jej zrzednie, kiedy przeczyta o tym, że to adwokat mafii – o jego zatrzymaniu za próbę korupcji sędziego i że jego prawo do wykonywania zawodu zostało zawieszone.

Obrona Szczepana przez Asię w 3176. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3176. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Gabrysia zauważy Asię w szkole, kiedy przyjdzie podrzucić Emilowi (Artem Malaszczuk) rzeczy, których zapomniał i zaprosi ją na prywatną rozmowę o Szczepanie, nie wyjaśniając, skąd przyszedł jej do głowy pomysł pogawędki akurat z nią. Zrobi to pod wpływem rewelacji, jakich się o nim dowie z Internetu. Sokalska powie jej, że Krajewski zawsze dbał o swoje interesy i o to, by sprawiać dobre wrażenie.

- Znamy się jeszcze z czasów szkoły podstawowej. My nawet byliśmy razem. Bardzo dawne czasy. To wszystko się skończyło, kiedy ja poszłam do zawodówki, a on do liceum. Z powodu różnicy szkół on się mnie wstydził – opowie Asia.

- Was coś łączy? - zapyta ciekawska Sokalska.

- Chyba już nie – odpowie Gabi.

- Mnie się wydaje, że to nie jest zły człowiek. Naprawdę tak myślę. Może to jest kwestia chorych ambicji…? - dopowie Asia.

Niedzielska nie będzie jednak przekonana do opinii Asi i podziękuje za rozmowę.