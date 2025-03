Barwy szczęścia, odcinek 3174: Kłopoty Gabrysi z mężczyznami się nie skończą. Umówi się ze skompromitowanym Szczepanem – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3174 - piątek, 18.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Szczepan znowu wróci do gry w serialu „Barwy szczęścia”. Skompromitowany aresztowaniem za usiłowanie wręczenia łapówki, został wyrzucony z kancelarii Zwoleńskiej (Maria Dejmek) i zawieszony w prawach wykonywania zawodu. Ale i tak zatrudni się w firmie Gruntex, której powiązania z mafią piaskową będzie tropić Weronika (Maria Świłpa). I pokaże się od najgorszej możliwej strony – będzie groził dziennikarce.

W 3172. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karol poczuje, że na tyle dobrze czuje się w towarzystwie Darka, że ma do niego zaufanie i może mu wszystko powiedzieć. Nawet to, o czym nie mówił jeszcze nigdy nikomu. Bo w końcu komu, jak nie jemu…? Karol jest gejem, ale nigdy nie zadecydował się ujawnić w obawie przed reakcją innych ludzi. Chyba jednak będzie musiał stawić im czoło, bo rozmowę z Darkiem podsłucha Jaworski (Jacek Kałucki).

Karol wpadł w oko Gabi, co nie umknie uwagi Doroty (Karina Seweryn). Była dyrektorka będzie wręcz pchać Niedzielską w jego ramiona, jednocześnie roztkliwiając się nad jego wyglądem i urokiem. Będzie twierdzić, że on też zwrócił na nią uwagę. Kiedy Czubak wpadnie po Grzesia, Gabrysia trochę z nim poflirtuje. Potem spotkają się we czwórkę z Beatą (Anita Jancia-Prokopowicz) i Damianem (Michał Lesień-Głowacki) i zostaną nagle sami, co Niedzielska wykorzysta na to, by zaproponować pójście do kina. Karol się zgodzi, ale będzie widać, że niechętnie. Ta randka będzie niewypałem. Gabi wpadnie wkrótce z deszczu pod rynnę, bo przez aplikację randkową pozna Szczepana. Ich pierwsze spotkanie spodoba się jej na tyle, że opowie o nim koleżankom ze szkoły.