Barwy szczęścia, odcinek 3172: Sekret Karola wyjdzie na jaw? Ojciec Grzesia woli Darka od Gabi

„Barwy szczęścia" odcinek 3172 - środa, 16.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Damian coraz lepiej poznaje Karola i już tak bardzo się nie zamartwia o to, że odnoszący sukcesy i zamożny ortopeda odbierze mu Beatę i Grzesia (Noah Culbreth), który jest jego synem. Wkrótce w ogóle nie będzie musiał się o to martwić…

Nic nie wyjdzie ze swatania Gabrysi z Karolem w serialu "Barwy szczęścia"

Damian sądził, że Karol zainteresował się Gabrysią (Marta Juras). Chciał nawet ich ze sobą wyswatać, czemu okazała się przeciwna Beata, przypominając mu, że Niedzielska ma za sobą bardzo trudne rozstanie, została oszukana i złamano jej serce. Powiedziała Damianowi, by nie bawił się w swata.

W 3172. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Jaworski pozna sekret Karola

W 3172. odcinku serialu "Barwy szczęścia" na jaw wyjdzie sekret Karola, który chciał utrzymać w tajemnicy jeszcze na pewno przez dłuższy czas. Wcześniej jego randka z Gabi się nie uda, co skłoni ją do szukania miłości na portalach randkowych, gdzie zainteresuje się nią mecenas Szczepan Krajewski (Robert Gulaczyk). Darek zorganizuje Karolowi wspaniałą niespodziankę z okazji 50. urodzin, a wspólny wieczór po treningu jeszcze bardziej ich do siebie zbliży. Wreszcie tata Grzesia nabierze odwagi i opowie Janickiemu o sobie trochę więcej. Przede wszystkim to, że nikomu do tej pory nie mówił o swojej orientacji seksualnej i raczej nie chce, by inni o niej wiedzieli. Nie chce coming outu. Niestety, w złą godzinę powiedziane… Tę rozmowę podsłucha niedyskretny Jaworski (Jacek Kałucki). Jak wykorzysta te zasłyszane informacje…?