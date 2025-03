Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3159: Błażej Modrzycki zbije majątek na zmarłej dziewczynie? Weronika pozna prawdę o Lenie

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika (Maria Świłpa) odwiezie Błażeja (Piotr Ligienza) do domu. Kiedy zjawi się bowiem w szpitalu, zastanie go już spakowanego i po wypisie na własne żądanie. W mieszkaniu Modrzyckiego zauważy interesujące obrazy. Weronika sprawdzi w Internecie, że dawno nie namalowała niczego nowego i być może Błażej dużo na nich kiedyś zarobi, ale on wyjawi, że to płótna jego tragicznie zmarłej dziewczyny. To on spowodował jej wypadek…