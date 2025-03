Barwy szczęścia, odcinek 3155: Wanda pozna oszustwa Henryka. Nigdy do niego nie wróci – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3153. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda wreszcie przejrzy na oczy. Zacznie myśleć, że Henryk jest winien gwałtu na Madzi (Natalia Sierzputowska), kiedy wspólnie zobaczą plakat dotyczący kampanii „Szoku” i Fundacji NIE znaczy NIE. Na afiszu przeczyta: „Wracałam z imprezy, znajomy wstąpił do mnie na chwilę… Nie byłam w stanie się obronić…” - Magda. Spostrzeże, jak wkurzy to męża, który zaraz nazwie Madzię gówniarą i kombinatorką. Zacznie się zastanawiać, dlaczego Henryk jest taki wzburzony, skoro twierdzi, że jest niewinny. Ale na razie zarzuci mu „tylko” kolejną zdradę.

Wanda rzuci Henryka w 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia" pokaz, w którym Grażyna publicznie wskaże Henryka jako swojego gwałciciela, będzie mieć reperkusje. Jedną z nich będzie decyzja Wandy o porzuceniu go:

- Odeszłam od twojego ojca. Nie miałam pojęcia, że Henryk zgwałcił Grażynę – powie Tomaszowi u niego w domu.

- Zostajesz u nas – od razu zawyrokuje poruszony Tomek.

Ale Oliwka zbuntuje się przeciw jego decyzji. Ten bunt przeciw Tomkowi pojawił się już w chwili, kiedy on nie od razu potępił ojca, a ona zwolniła się z pracy w hotelu, bo Bruno (Lesław Żurek) nie zgodził się zerwać kontaktów z Kępskim dopóki formalnie nie oskarży go prokuratura. Teraz Zbrowska zdecyduje się wyprowadzić:

- Nie zamierzam z nią mieszkać – powie o Wandzie, zostawiając Tomasza całkiem zaskoczonego.

Wanda podupadnie na zdrowiu w 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Smutne wydarzenia w życiu Wandy poważnie nadszarpną jej zdrowie. Zacznie ją drążyć poczucie winy. Stwierdzi, że to jej zamykanie oczu na zło wyrządzane kobietom przez Henryka doprowadziło do obecnej sytuacji, kiedy pękły wszystkie więzy rodzinne. Nie będzie mieć chęci do życia. Po utracie przytomności trafi do szpitala.