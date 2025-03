Zatoka szpiegów 2, odcinek 13: Franz odkryje prawdę o Jorgu! Syn Bergmana go upokorzy - ZDJĘCIA

Zatoka szpiegów 2, odcinek 13: Wulf przechytrzy Franza? Eva zdradzi go w najmniej spodziewanym momencie! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Zatoka szpiegów" 2 sezon, odcinek 13 (odc. 4) - niedziela, 23.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 13. odcinku "Zatoki szpiegów" widzowie przekonają się, co tak naprawdę łączy Bergmana i Jorga. Nie chodzi o współpracę, a więzy krwi, które zmieniają wszystko. Tym bardziej, że Bergman nie ufa Franzowi, o czym Neumann wie i ma swój plan na to, by odwrócić uwagę komandora, zmyć z siebie podejrzenia i rzekomo udowodnić lojalność.

Franz powie Bergmanowi o córce Redlińskiego

Żeby znieść z siebie cienie niepewności, Franz osobiście porozmawia z komandorem i doniesie mu o córce Redlińskiego. To oczywiście przemyślana taktyka, a nie chwilowy kaprys.

- Wrócił pan z wycieczki, żeby popracować? - sarkastycznie rzuci Bergman.

- Byłem dzisiaj w ośrodku w Rutzau. Podejrzewam, że jedna z przebywających tam dziewcząt to Hedwig Weisbrot, córka polskiego inżyniera - jasno wygłosi Franz.

- Dużo pan wie - zauważy komandor.

- Myślę, że to najlepsza okazja, żeby zastawić na niego pułapkę.

- A jak chce pan to zrobić? Zadzwoni pan do niego? - Bergman nie powstrzyma się od rzucania wrednych komentarzy.

- Znajdę sposób - obieca Neumann i nawet nie wie, że właśnie podpisał wyrok na młodego Jorga.

Jorg to syn Bergmana. Zakaże mu tak o sobie mówić!

To, co przekaże w 13. odcinku "Zatoki szpiegów" Neumann, będzie miało swój dalszy ciąg w rozmowie Jorga z komandorem. Dotychczas ta relacja zostawała niejasna, ale wszystko wyjdzie na jaw, kiedy padnie słowo "ojciec".

- O tym, gdzie znaleźć córkę polskiego inżyniera wiedziało tylko kilka osób. Od dzisiaj wie o tym także Neumann... - powie złowieszczym tonem Bergman.

- Złamałem zakaz...

- Nie, Jorg... Jest coś dużo gorszego od złamanego zakazu. Nadużyłeś mojego zaufania.

- A jeśli Neumannowi uda się wybawić tego Polaka z kryjówki?

- Popełniłem błąd... Uwierzyłem, że można z siebie zrobić niemieckiego oficera, a ty jesteś drobną przekupką, która głośno papla o wszystkim, co słyszała... Na froncie szybko nauczysz się, jaką wartość ma milczenie.

- Przepraszam, ojcze... - tymi słowami Jorg zdradzi kolejną tajemnicę. Jest synem Bergmana!

- Zapominasz się Jorg, nigdy nie wolno ci tak do mnie mówić! Wyjdź! - komandor zakaże używać mu tego słowa.

