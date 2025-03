Zatoka szpiegów, odcinek 16: Franz przemyci uratowaną Evę do Szwecji? Dołączą do nich Redlińscy - ZDJĘCIA

Melis od dawna robił wszystko, aby zdobyć serce Egego. Wierzyła, że jeśli tylko będzie wystarczająco cierpliwa i wytrwała, w końcu on odwzajemni jej uczucia. Poświęcała mu całą swoją uwagę, starała się być przy nim w każdej sytuacji i wspierała go, nawet wtedy, gdy on tego nie oczekiwał.

Niedawno, po jednej z kłótni z matką, Melis w akcie desperacji uciekła do Egego. Jednak Ege jasno dał jej do zrozumienia, że jego serce należy do Zeynep. To był cios, którego Melis się nie spodziewała.

W 164. odcinku dziewczyna podejmie desperacką decyzję, która doprowadzi ją do poważnych konsekwencji...

Co jeszcze wydarzy się w 164. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Naciye wypomina Bülentowi, że zajął się Gönül. Kuzey nadal chce się pozbyć Sili ze swojego domu. Zeynep sugeruje Egemu, że nie powinni się kontaktować. Załamana po tym, jak Ege ją odrzucił Melis, postanawia odebrać sobie życie.

Kiedy oglądać 164. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 164. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już we wtorek, 1 kwietnia o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.