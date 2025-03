Miłość i nadzieja. Dramat w domu prawnika. Kuzey zamieni życie Sili w piekło!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Kuzey kontra Sila. Tak ją zacznie upokarzać

Kuzey kompletnie się pogubi. Prawnik będzie święcie przekonany, że Sila jest oszustką. Nie zdając sobie sprawy, że Sila znalazła się tam na prośbę jego własnej siostry, która kilka dni wcześniej potrąciła ją samochodem, Kuzey zacznie traktować ją w sposób agresywny i poniżający.

"Myślisz, że jestem głupi, czy wyglądam ci na idiotę?". Prawnik rozleje w swoim pokoju kawę i każe Sili wszystko posprzątać.

- Przyszłaś tu do pracy, prawda? No to sprzątaj - rzuci agresywnie w jej stronę.

Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a upokorzona Sila zdecyduje się opuścić dom Kuzeya, szukając schronienia w niebezpiecznym towarzystwie.

Co jeszcze wydarzy się w 159. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Dochodzi do bójki pomiędzy Melis i Zeynep. Kuzey dowiaduje się, że Sila przebywa w jego domu. Jego zachowanie względem niej przybiera niepokojącą, agresywną formę. Bülent dochodzi do porozumienia z Haldunem. Dzięki temu Gönül wychodzi na wolność.

Kiedy oglądać 159. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 159. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już we wtorek, 25 marca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.