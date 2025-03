Miłość i nadzieja. Jak Sila trafi do domu Kuzeya? Potrąci ją jego siostra!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Jak karta Kuzeya zaprowadzi Silę do domu jego matki?

Życie Sili nigdy nie było proste, a ostatnio wydarzyło się u niej tyle, że scenarzyści serialu mogliby tym obdarzyć kilka postaci! Uratowanie i uleczenie Kuzeya, ucieczka z zaręczyn z Alperem, a teraz jeszcze kradzież i wypadek!

Wkrótce Sila sięgnie po kartę płatniczą Kuzeya, kompletnie nie znając sobie sprawy, że ten impulsywny krok zaprowadzi ją w zupełnie nowe miejsce. Policja zatrzyma ją po tym, jak będzie próbowała dokonać transakcji kartą Kuzeya w lokalnym sklepie. Zamiast jednak trafić za kratki, spotka się z prawnikiem, który da jej niezłą reprymendę!

Zapewniałaś mnie, że nie chcesz pieniędzy, a teraz co? Twoja matka mi powiedziała, miałaś poślubić Alpera, ale myślałaś, że znalazłaś sobie bogatego mężczyznę – wycedzi przez zęby, patrząc na nią z mieszaniną złości i rozczarowania.

W geście pełnym frustracji prawnik wyciągnie z kieszeni plik banknotów i rzuci je Sili prosto w twarz.

- Proszę, proszę, weź to wszystko. To moja ostatnia przysługa dla ciebie – powie, po czym odwróci się na pięcie, wsiądzie do swojego samochodu i odjedzie.

Sila, nie mogąc znieść myśli, że znów wszystko straciła, rzuci się w pogoń za nim. Biegnąc wpadnie jednak prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu.

Wypadek Sili po sprzeczce z Kuzeyem. Hulya ją potrąci!

Za kierownicą będzie siedziała Hulya - siostra Kuzeya a obok niej jego matka! Obie kobiety widząc leżącą na asfalcie Silę wyskoczą z auta w panice i od razu zabiorą dziewczynę do szpitala. Sila nie wniesie skargi, a nawet skłamie, żeby pomóc paniom.

- Nie widziałam co się stało, dziękuję siostrom, że mi pomogły - wyzna Sila.

Dziewczyna wyzna później, że nie ma rodziny i nikt do niej nie przyjdzie, a wtedy Hulya zaproponuje, aby wróciła z nimi do domu!

- Mam brata jest trochę zrzędliwy – powie Hulya i ukryje Silę w jednym z pokoi.

A co będzie dalej? Jak Kuzey zareaguje, gdy zobaczy Silę w domu? Tego dowiesz się już z naszej galerii ZDJĘĆ!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.