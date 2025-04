Miłość i nadzieja. Tak Bülent dowie się, co przed laty zrobiła jego siostra!

Miłość i nadzieja. Kadir poprosi o rękę Sili, ale Kuzey odprawi go z kwitkiem! "Kocham ją". Streszczenie odcinka 176 Ask ve umut (17.04.2025)

Miłość i nadzieja. Rodzinne sekrety wychodzą na jaw! Co takiego zrobiła Naciye?

Już niebawem w serialu "Miłość i nadzieja" dawno skrywane tajemnice rodzinne ujrzą światło dzienne! Bülent zostanie skonfrontowany z szokującą prawdą, bo dowie się, że jego własna siostra, Naciye, stała za rozdzieleniem go z ukochaną Gönül wiele lat temu.

Jakie motywy kierowały Naciye i dlaczego zdecydowała się na tak drastyczny krok? Oto, jak będzie wyglądać ich rozmowa w szpitalu, do którego trafi matka Zeynep po ataku Yigita.

Bülent: Siostro, okłamałaś mnie?

Naciye: O czym ty mówisz, braciszku? Chodź, porozmawiamy na zewnątrz.

Bülent: Ablo, proszę, nie zabieraj ręki. Czy nie rozmawialiśmy o tym wczoraj?

Naciye: Nie wiem, co słyszałeś, ale ja...

Bülent: Słyszałem wszystko, Ablo. Słyszałem, że lata temu wyrwałaś Gönül z mojego życia. Słyszałem, że w Stambule powiedziałaś, że jest moją kuzynką. Słyszałem wszystko, Ablo. Co próbujesz zrobić?

Naciye: Nie krzycz. Nie miałam innego wyjścia. Ona, jej szwagierka, jej brat, przykleiliby się do ciebie jak pijawki.

Gönül: Wystarczy! Uważaj, co mówisz! Wszystko w tobie jest kłamstwem. Zmusiła cię do porzucenia mnie. Przysięgam, nigdy cię nie okłamałam Bülent.

Naciye: Zmusiłam. Bo z tą kobietą nie mógłbyś być szczęśliwy, braciszku, nie rozumiesz?

Bülent: Nie nazywaj mnie braciszkiem. Jak mogłaś to zrobić?

Naciye: Chciałam twojego i naszej rodziny dobra, synu.

Bülent: Daj spokój, Ablo, na miłość boską. Daj spokój. Przez lata cierpiałem, zastanawiając się, dlaczego Gönül mnie opuściła. Czy kiedykolwiek o tym myślałaś?

Naciye: Gdybym kochała, zrobiłaby wszystko, żeby wrócić. Jesteśmy tutaj. Nie wróciłaś, prawda?

Gönül: Wróciłam. Przysięgam, wróciłam. I wróciłam z Zeynep w brzuchu.

Bülent: Powinnaś była wtedy stanąć przed nami. Powiedzieć, że jesteś w ciąży...

Gönül: Nie mogłam. Bo żeniłeś się z Feraye... milczałam. Mam więcej rzeczy, o których milczałam, niż o których mówiłam...

Naciye: To wystarczy. Nie miała odwagi wyjść i powiedzieć lata temu, ale teraz ma. Spójrz, bracie, otwórz oczy. Zobacz kobietę, która przyszła zniszczyć twoją rodzinę.

Gönül: Gdybym chciała zniszczyć, zrobiłabym to lata temu. Zniszczyłabym dom.

Co jeszcze wydarzy się w 167. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Naciye zastrasza w szpitalu Gönül. Bülent dowiaduje się, co przed laty zrobiła jego siostra. Ege namawia Zeynep, by pogodziła się ze swoją matką. Sila nie chce iść z Kadirem na kolację. Kuzey mówi rywalowi, że jest zakochany w dziewczynie.

Kiedy oglądać 167. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 167. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w czwartek, 17 kwietnia o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.