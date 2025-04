Spis treści

Kuzey wyzna, że zakochał się w Sili!

Między Silą a Kuzeyem powolutku rodzi się uczucie. Choć prawnik nie chce się do tego przyznać, robi wszystko, aby chronić dziewczynę przed zalotnikami. Niedawno w serialu "Miłość i nadzieja" pojawił się Kadir, któremu Sila bardzo się spodobała.

Mężczyzna jest gotowy na poważny krok i planuje oświadczyć się Sili, ale niespodziewanie na jego drodze stanie Kuzey!

Kadir prosi o zgodę na zaręczyny z Silą, Kuzey odmawia

Kadir, pewny swoich uczuć do Sili, postanowi już w 176. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" poprosić Kuzeya o zgodę na zaręczyny. Ten jednak stanowczo odmówi.

- Masz się trzymać z daleka od tej dziewczyny, słyszysz? - rozkaże Kuzey, dając jasno do zrozumienia, że nie zamierza pozwolić na ich związek.

Kadir, zaskoczony i zdeterminowany zapyta wprost, czy coś łączy Kuzeya i Silę i prawnik wydusi z siebie, że ją kocha!

- Nie zbliżaj się do niej, bo ją kocham - rzuci groźnie Kuzey.

Na razie nie wiadomo, czy jego słowa są będą szczere, czy też Kuzey chce jedynie chronić Silę i skłamał, aby uratować ją jak poprzednio - przed małżeństwem z Alerem.

Co jeszcze wydarzy się w 176. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Naciye zastrasza w szpitalu Gönül. Bülent dowiaduje się, co przed laty zrobiła jego siostra. Ege namawia Zeynep, by pogodziła się ze swoją matką. Sila nie chce iść z Kadirem na kolację. Kuzey mówi rywalowi, że jest zakochany w dziewczynie.

Kiedy oglądać 176. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 176. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w czwartek, 17 kwietnia o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, jak będzie wyglądać rozmowa Kuzeya i Kadira o Sili.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta."Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.