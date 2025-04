Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3183: Tomasz odziedziczy spadek po Henryku! Poprosi Natalię o wsparcie w trudnej sprawie

W 3183 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do przełomowych wydarzeń, które całkowicie zmienią życie Tomasza Kępskiego (Jakub Sokołowski). W obliczu śmierci ojca Henryka (Zbigniew Suszyński), z którym łączyła go trudna, wręcz toksyczna relacja, mężczyzna otrzyma szokującą wiadomość o spadku. I choć na pierwszy rzut oka wydawać się może, że to dobra wiadomość, prawda okaże się znacznie bardziej skomplikowana? W 3183 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kępski zwróci się o pomoc do Natalii (Maria Dejmek), która nie zawaha się wesprzeć go w najtrudniejszym momencie. Ale na tym nie koniec rewelacji! Do domu Tomasza wróci Oliwka (Wiktoria Gąsiewska), która znów rozgości się u niego na dobre.