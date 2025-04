M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1868: Przebiegły Hoffman podejdzie Kingę! Zwabi ją do swojego domu i zrealizuje chory plan - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1868 odcinku "M jak miłość" Dariusz Hoffman (Mateusz Rusin) za wszelką cenę postanowi zwabić do siebie Kingę (Katarzyna Cichopek). I to tuż po wyjeździe Piotrka (Marcin Mroczek) do Szczecina! Nieobliczalny Hoffman postanowi wziąć sąsiadkę sposobem, jednak w pierwszej chwili mu się to nie uda! Ale oczywiście w 1868 odcinku "M jak miłość" ojciec Sary (Nadia Smyczek) tak łatwo się nie podda i prędko wymyśli zupełnie inny podstęp, na który Zduńska już się złapie! I to niestety nie skończy się dla niej dobrze! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w WIDEO i naszej GALERII ZDJĘĆ!