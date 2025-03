M jak miłość, odcinek 1864: Hoffman sfotografuje nagą Kingę z ukrycia?! Przestanie się kontrolować i stworzy sobie prywatną galerię ze zdjęciami Zduńskiej! - ZDJĘCIA, WIDEO

Tak Marta odejdzie z M jak miłość. To będzie ostatni odcinek z udziałem Dominiki Ostałowskiej! Wiadomo już, co się stanie z Martą

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1864 odcinku "M jak miłość" Darek Hoffman to na pierwszy rzut oka uroczy, pomocny, grzeczny, ideał sąsiada! Szybko jednak się okaże, że za tym miłym uśmiechem kryje się niepokojąca fascynacja Kingą. Będzie się jej przymilał, doradzał, wspierał, aż w końcu wykorzysta chwilę nieuwagi i zacznie robić jej zdjęcia z ukrycia przez okna swojej sypialni, a na jednym z kadrów uchwyci moment, gdy Kinga będzie zdejmować bluzkę…

Hoffman zacznie fotografować Kingę z ukrycia w 1864 odcinku "M jak miłość"

Co gorsza, w 1864 odcinku "M jak miłość" Darek nie tylko uchwyci Zduńską w intymnych chwilach, ale zacznie też przeglądać kolekcję zdjęć, które najwyraźniej robi już od dłuższego czasu! Na fotografiach będzie tylko Kinga - nie ma dzieci, nie ma Piotrka (Marcin Mroczek), tylko ona. Co więcej, Hoffman nie będzie wyglądał na skruszonego… Wręcz przeciwnie, spojrzenie pełne samozadowolenia, jakby właśnie dopiął swego. To już nie będzie zwykłe zauroczenie. To będzie szalona obsesja!

W 1864 odcinku "M jak miłość" Kinga zacznie mieć złe przeczucia. Od momentu, gdy Darek nieopatrznie wyzna, że obserwuje jej dom i wie, o której kładzie się spać, Zduńska zacznie się niepokoić.

Hoffman w 1864 odcinku "M jak miłość" stanie się zagrożeniem, a Piotrek tego nie zauważy

Niepokój Kingi w 1864 odcinku "M jak miłość" okaże się całkowicie uzasadniony. Hoffman, zamiast się wycofać po tej niezręcznej rozmowie, pójdzie o krok dalej. Zacznie regularnie podglądać sąsiadkę, a jego fascynacja coraz bardziej wymknie się spod kontroli. Kinga nie będzie miała pojęcia, że każde wieczorne gaszenie światła to dla Darka sygnał, by chwycić za aparat i odpalić teleobiektyw. Gdy światło zgaśnie – Hoffman zasiądzie w ciemnościach i przeglądać będzie swoją upiorną kolekcję...

W 1864 odcinku "M jak miłość" najbardziej niepokojące będzie to, że Piotrek nie potraktuje poważnie żadnych sygnałów. Zduński uzna, że Kinga przesadza, że Darek to po prostu porządny gość po trudnym rozwodzie. Zresztą nie tylko Kinga zacznie to zauważać. Nawet Lena (Olga Cybińska), która zaprzyjaźni się z córką Hoffmana, Sarą (Nadia Smyczek), również wyczuje, że coś jest nie tak z ojcem koleżanki.