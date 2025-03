M jak miłość, odcinek 1866: Jakub zacznie pić! Martyna uratuje męża Kasi przed największym błędem?

Tak Marta odejdzie z M jak miłość. To będzie ostatni odcinek z udziałem Dominiki Ostałowskiej! Wiadomo już, co się stanie z Martą

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub stoczy się na samo dno w 1866 odcinku "M jak miłość"? Sytuacja Karskiego będzie bardzo smutna i wstrząsająca. To on został porzucony przez żonę, którą kocha i szanuje. Przynajmniej tak było do czasu jej zdrad z Mariuszem, o których wiedziała Aneta (Ilona Janyst). Lekarka rozpocznie nowe życie u boku architekta, które bynajmniej nie okaże się piękną bajką...

Jakub zacznie pić!

Załamany Jakub w 1866 odcinku "M jak miłość" utopi smutki w alkoholu. Chociaż to głupia, nieodpowiedzialna decyzja, detektyw właśnie tak postanowi radzić sobie z bólem. Zatraci się przy butelce, tracąc kontrolę nad realnym światem. To niebezpieczna gra, bo przecież Karski może się dość szybko uzależnić i stoczyć... Silne emocje, żal i stres nie są dobrymi doradcami. Na szczęście będzie ktoś, kto zauważy dziwne zachowanie Karskiego.

Martyna uratuje Jakuba w 1866 odcinku "M jak miłość"?

Osobą, która doskonale wie, jak to jest walczyć z nałogiem, powstrzymywać się od picia, jest Martyna. Sama piła, ale kiedy w jej życiu pojawił się Marcin (Mikołaj Roznerski) odstawiła używki. Niestety nie na długo, bo kiedy Chodakowski pokonał amnezję, wrócił do Kamy (Michalina Sosna), kobieta znów sięgała po butelkę. Na szczęście wylądowała w ośrodku odwykowym, gdzie wreszcie na poważnie podeszła do tematu i podjęła walkę o lepszą przyszłość. Swój udział w dojściu Martyny do równowagi miała sama Kama.

Martyna zna problem alkoholowy od podszewki, więc kiedy w 1866 odcinku "M jak miłość" zobaczy, że Jakub pije, nie zostawi tak tej sprawy. Detektyw bardzo jej pomógł, połączyły ich wspólne kłopoty oraz późniejsze treningi, które poprawiały stan Wysockiej. Kiedy więc lekarka zauważy, że z Karskim jest źle, sięga do butelki, by zapomnieć o Kasi, postanowi działać. Wszystko wskazuje na to, że właśnie Wysocka będzie największym wsparciem dla detektywa.