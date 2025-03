Barwy szczęścia, odcinek 3178: Andrzej pozbędzie się Sofii. Doprowadzi do jej przeprowadzki do Anglii

„Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3164. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Andrzej pokaże widzom swoją prawdziwą twarz. Niestety, Józefina będzie go nadal miała za zakochanego w niej, godnego zaufania, nobliwego dżentelmena. A w rzeczywistości to seryjny oszust okradający kobiety. Pod nieobecność Dżo będzie się w jej rezydencji świetnie bawił ze swoim znajomym, Antonim Kiryłłą (Cezary Nowak), któremu powie, że w końcu trafił na kobietę, która była dla niego wyzwaniem. Musi teraz pozbyć się z willi świadków swoich zaplanowanych nadużyć...

Sofia na zjeździe hodowców koni w „Barwach szczęścia"

Sofia wyjedzie z Józefiną do Londynu na zjazd hodowców koni, a Czarkiem zaopiekuje się Cezary (Marcel Opaliński) w swoim nowym domu. Mama malucha zostawi mu go bardzo niechętnie. Nigdy się z nim nie rozstawała, a do tego gdzieś w głębi serca obawia się, że Rawicz może nie chcieć jej oddać swojego syna. Ten lęk da o sobie znać przed wyjazdem na lotnisko - wtedy przygnębiona Sofia zarzuci Dżo i Cezaremu, że chcą odebrać jej Czarusia.

Przeprowadzka Sofii do Londynu w 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W Londynie los zetknie Sofię z dawno niewidzianym przyjacielem, Johnem (Jan Pyrek). Od razu odżyją między nimi dawne emocje. Pozytywne! Pomyśli, że powinna skorzystać z szansy i spróbować ułożyć sobie życie właśnie z nim. To będzie bardzo szybka decyzja… Sofia ogłosi ją podczas przyjęcia z okazji urodzin Czarka, zorganizowanych przez Józefinę w stadninie. Obwieści wszystkim gościom, że wyprowadza się do Anglii. W 3178. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wzburzona Dżo powie, że zrobi wszystko, by zatrzymać wnuka w kraju. Ale wyjazd Sofii będzie bardzo na rękę Andrzejowi, więc przekona narzeczoną, by nie stawała na drodze jej szczęściu… A jeszcze niedawno przeciwstawił się pomysłowi Rawiczowej, by dziewczynę z dzieckiem wyekspediować do mieszkania w Śródmieściu. Ponieważ Józefina chciała je kupić Sofii, więc mniej pieniędzy Dżo zostałoby dla niego...