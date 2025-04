M jak miłość, odcinek 1862: Odmieniona Basia wróci do Franki i Pawła, ale nie na długo. Nie zostanie nawet do porodu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1862 - wtorek, 1.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Odmieniona Basia wróci do Zduńskich w 1862 odcinku "M jak miłość", ale nie będzie to powrót na stałe! By zrobić ciężarnej żonie niespodziankę Paweł sprowadzi ich córkę do Polski. Będzie to pierwsza wizyta Basi w domu od czasu jej wyprowadzki do Londynu do biologicznej matki Ali (Olga Frycz).

Gabriela Raczyńska odeszła z obsady "M jak miłość"

Przypomnijmy, że odejścia Gabrieli Raczyńskiej z obsady "M jak miłość" minęło już ponad pół roki. Na początku obecnego sezonu we wrześniu 2024 r. Basia wyjechała na studia do Londynu razem ze swoim chłopakiem Jaśkiem (Stanisław Dusza). Pożegnała się z Franką i Pawłem, ale nadal utrzymuje z nimi kontakt.

Tak się zmieni Basia w 1862 odcinku "M jak miłość"! Nowy kolor włosów i wygląd córki Pawła

Kiedy w 1862 odcinku "M jak miłość" Basia stanie na progu mieszkania Franki i Pawła, od razu rzuci się w oczy jej radykalna przemiana! Zmieniła bowiem kolor włosów z czarnych na rude. Metamorfoza Basi wzbudzi zachwyt Pawła także dlatego, że po kilku miesiącach rozłąki zauważy jak bardzo córka wydoroślała. - Jak pięknie wyglądasz... - powie wzruszony Zduński na widok Basi.

- Dziękuję. Tobie się chyba przytyło - zażartuje Basia.

- A wiesz, opiekuję się ciężarną żoną, "zdrowe jedzenie"...

M jak miłość odcinek 1862 ZWIASTUN. Lena pozna sekret Sary! Atak na Magdę w siedlisku

M jak miłość. Tak będzie wyglądało nowe życie Franki i Pawła po narodzinach ich syna

Basia nie zostanie w "M jak miłość" aż do porodu Franki

Powrót Basi w 1862 odcinku "M jak miłość" wywoła wielką radość u Zduńskich, ciężarna Franka będzie zachwycona nie tylko wyglądem córki męża, ale także faktem, że znów będzie z nimi na krótko przed porodem. Wszyscy się wzruszą, gdy Franka pokaże Basi zdjęcia USG dziecka, a córka Pawła wręczy prezent dla nienarodzonego brata.

Niestety Basia wyjedzie zaraz po 1862 odcinku "M jak miłość". Nie zostanie z Franką i Pawłem do narodzin ich pierwszego dziecka. Nie zobaczy jak ich syn Antoni Lucjan nie przyjdzie na świat, nie przytuli przybranego brata, ale niewykluczone, że przyjedzie jeszcze z Londynu już po porodzie.