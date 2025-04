M jak miłość, odcinek 1865: Olek zacznie tracić pamięć! Tylko Argasińskiemu wyzna, że nie jest sobą

M jak miłość, odcinek 1869: Marcin zdobędzie dowód na to, że Dorota żyje! Bartek nie będzie w stanie tego pojąć

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" Olek spróbuje wrócić do normalności po przechorowaniu covid, ale okaże się, że to nie będzie takie proste. Choć na pierwszy rzut oka wyglądał na wyleczonego, szybko okaże się, że powikłania dopiero się rozkręcają. Olek pojawi się na dyżurze, założy fartuch, założy rękawiczki… i nagle zorientuje się, ma ogromne, niepokojące luki w pamięci! Myśli zaczną mu uciekać, dłonie będą się pocić, a głowa stanie się pusta jak kartka...

Olek w 1865 odcinku "M jak miłość" zacznie mieć luki w pamięci!

Aneta od samego początku przeczuwała, że to za wcześnie na powrót do pracy, ale Olek się uparł. I teraz będzie tego żałował. W 1865 odcinku "M jak miłość" uparty lekarz będzie próbował udawać, że wszystko jest okej, ale w pewnym momencie sam wystraszy się powikłań, jakie zaczną doskwierać mu po przechorowaniu wirusa.

W 1865 odcinku "M jak miłość" Aneta nie będzie już mogła dłużej patrzeć na to, jak Olek udaje, że nic się nie dzieje. Jej cierpliwość się wyczerpie i postawi sprawę jasno: albo jej mąż pójdzie na kompleksowe badania i zrobi sobie przerwę od szpitala, albo ona przestanie się do niego odzywać.

Olek w 1865 odcinku "M jak miłość" wyzna Argasińskiemu, że dzieje się z nim coś złego

W 1865 odcinku "M jak miłość" Olek, który zwykle wszystko omawia z Anetą, tym razem wybierze kogoś zupełnie innego. Gdy poczuje, że grunt usuwa mu się spod nóg, nie pobiegnie do żony, tylko zapuka do drzwi gabinetu Argasińskiego. Tak, właśnie jemu zdecyduje się wyznać, że nie jest sobą. Że nie czuje się normalnie, że nie ogarnia, że nie wie, co się z nim dzieje i boi się, że jego mózg po prostu się wyłącza.

W 1865 odcinku "M jak miłość" ordynator podejdzie do sprawy bardzo profesjonalnie. Powie Olkowi, że to mogą być neurologiczne powikłania po COVID-zie i że musi natychmiast iść na badania. Zaproponuje, by odpoczął, zrobił rezonans, pogadał z psychiatrą, tylko czy Olek pójdzie za jego radami? Dowiemy się już niebawem!

