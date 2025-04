M jak miłość. Koniec butiku Kamy i Ani. To będzie bolesna porażka sióstr - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Marcin odrzuci oświadczyny Kamy!? Da mu pierścionek, ale on zapyta, czy to żart! - ZDJĘCIA, WIDEO

Butik Kamy i Ani upadnie. To koniec biznesu sióstr

W butiku Kamy i Ani nie dzieje się dobrze. Całkiem niedawno ukochana Marcina zwierzała się Erwinowi (Andrzej Dopierała), że obroty sklepu nie są zadawalające, biznes nie przynosi zysku, a kłopoty się piętrzą. Mimo dość dobrej lokalizacji sklepu, z jakiegoś powodu klientki nie pokochały ubrań vintage sprzedawanych przez Kamę i Anię. Przypomnijmy, że tuż obok sklepu znajduje się bistro Kingi, które bardzo dobrze prosperuje oraz rowerowania Pawła. Mało tego, w okolicy znajduje się także kawiarnia "Makarenkka", prowadzona przez Aleksandrę (Małgorzata Pieńkowska) oraz Iwonę (Hanna Śleszyńska). Niestety tylko butik sióstr nie przynosi dochodów i nie zyskał fanów.

Kama powie Marcinowi, że musi zamknąć butik

Niebawem w "M jak miłość" zapadnie ostateczna decyzja co do zamknięcia butiku. Ślązaczka powie Chodakowskiemu o trudnej, ale niezbędnej decyzji.

- Musimy zamknąć sklep. Nie możemy dalej dokładać do tego interesu - smutno oznajmi Kama ukochanemu. On niestety nie da rady znaleźć magicznego rozwiązania, by pomóc partnerce.

W życiu bywa tak, że nie można mieć wszystkiego. Jeśli coś się układa zawodowo, to w życiu prywatnym coś szwankuje, jeśli prywatnie jest super, to nie zawsze idzie zawodowo - wyjaśnia Michalina Sosna w "Kulisach M jak miłość". U Kamy to chyba jest taka reguła. Jak to bywa w biznesie, raz się jest na górze, raz na dole, ale Kama jest zdeterminowaną osobą, nie załamuje się, tylko z jakąś nową nadzieją patrzy co może przynieść przyszłość - tłumaczy serialowa Ania, siostra Kamy z "M jak miłość".

Kama zacznie pracę z Marcinem?

Chociaż Kama straci biznes, poszuka innego, może bardziej szalonego źródła dochodu. Wpadnie na pomysł, że zainteresuje się pracą Chodakowskiego. Widać będzie, że detektyw nie zachwyci się pomysłem... Będzie sceptycznie nastawiony do sprawy ewentualnego poprowadzenia razem śledztw. Niestety Kama bywa mocno uparta i może chcieć postawić na swoim, co niekoniecznie ucieszy detektywa.