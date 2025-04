M jak miłość. Marcin odrzuci oświadczyny Kamy!? Da mu pierścionek, ale on zapyta, czy to żart! - ZDJĘCIA, WIDEO

Marcin sobie zdaje sprawę z tego, że Kamie zależy na tym, by Marcin się oświadczył - mówi Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość". - Myślę, że to nie jest tak, że on nie chce... On też się boi. Boi się, bo już raz się sparzył, instytucja małżeństwa go przerosła. Myślę, że potrzebuje po prostu czasu, żeby zdobyć się na odwagę. - dodaje aktor. Niestety serialowy Chodakowski nie dostanie wspomnianego czasu, ponieważ Kama zadecyduje za nich oboje. Co z tego wyniknie? Może być różnie.