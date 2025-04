M jak miłość, odcinek 1868: Piotrek nie uratuje Kingi! Sprytny Hoffman odurzy ją narkotykami, gdy Zduński będzie z dala od domu -WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1868 odcinku "M jak miłość" Hoffman znów pokaże swoją prawdziwą twarz. Choć przez długi czas udawał spokojnego, miłego sąsiada z klasy średniej, teraz zamieni się w prawdziwego potwora. Gdy tylko zorientuje się, że Kinga zostanie sama na Deszczowej, od razu przystąpi do działania. Najpierw zacznie ją osaczać delikatnie. Zaproponuje pomoc, pogawędkę, herbatę. A potem… podstępnie doda coś do napoju, by ją odurzyć i całkowicie ubezwłasnowolnić!

W 1868 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami, jak pozornie niewinny gest zamieni się w pułapkę bez wyjścia. Kinga wejdzie do mieszkania Hoffmana tylko na chwilę, ale to wystarczy, by sąsiad zdążył ją zniewolić. Jego plan będzie precyzyjnie przygotowany i co najgorsze, wszystko wskazuje na to, że nie będzie miał żadnych skrupułów. Kinga znajdzie się w niebezpieczeństwie, z którego nie będzie mogła sama się wydostać...

Piotrek nie zdąży pomóc żonie w 1868 odcinku "M jak miłość"? Będzie na służbowym wyjeździe

W 1868 odcinku "M jak miłość" Piotrek Zduński będzie w delegacji, zupełnie nieświadomy, co dzieje się z jego żoną w Warszawie. Kinga nie powie mu, że boi się Hoffmana, bo przecież nie będzie chciała wzbudzać niepotrzebnej paniki. Ale to właśnie okaże się jej największym błędem. Podczas gdy Piotrek będzie zajęty pracą na drugim końcu Polski, jego żona znajdzie się w śmiertelnym zagrożeniu.

W 1868 odcinku "M jak miłość" Piotrek, mimo najlepszych intencji, nie zdoła wrócić na czas. Kinga będzie błagać o pomoc, ale nie będzie komu odpowiedzieć...

Kinga w 1868 odcinku "M jak miłość" wpadnie w pułapkę zboczonego sąsiada!

W 1868 odcinku "M jak miłość" dramat rozegra się za zamkniętymi drzwiami mieszkania Hoffmana. Mężczyzna będzie zachowywał się jak ktoś kompletnie oderwany od rzeczywistości, a może właśnie dlatego poczuje się bezkarny? Od momentu, gdy poda jej narkotyk, sytuacja wymknie się spod kontroli. Zduńska nie będzie w stanie jasno myśleć, ledwo utrzyma się na nogach. I wtedy może dojść do rzeczy, które na zawsze zmienią jej życie.

M jak miłość. Sąsiad Zduńskich okaże się psychopatą! Będzie miał obsesję na punkcie Kingi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.