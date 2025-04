M jak miłość, odcinek 1867: Chory Olek wyląduje w szpitalu! Ulegnie presji Argasińskiego i Anety i zgłosi się na dłuższe leczenie

M jak miłość, odcinek 1865: Zdesperowana Kama zaskoczy Marcina. Wymusi na nim, by przyjął ją do pracy w agencji - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1867 odcinku "M jak miłość" Olek nie będzie już w stanie dłużej ukrywać, że jego stan zdrowia to nie zwykłe przemęczenie. Choć jeszcze niedawno wrócił do pracy i próbował zachowywać się jak dawniej, to jego zachowanie będzie coraz bardziej niepokojące. Chodakowski w 1865 odcinku "M jak miłość" zapomni o synku, będzie rozkojarzony i z trudem będzie podejmował decyzje. Aneta, obserwując te wszystkie zmiany, zacznie się naprawdę bać.

Olek wyląduje w szpitalu w 1867 odcinku "M jak miłość"

Nie zostanie jednak z tym sama. W 1867 odcinku "M jak miłość" o pomoc poprosi Jerzego Argasińskiego, z którym połączy ją wspólny cel, a mianowicie ratowanie Olka. Argasiński podejdzie do sprawy jak profesjonalista i szczerze porozmawia z Chodakowskim. O dziwo, ta rozmowa trafi do Olka bardziej niż jakiekolwiek krzyki czy prośby. Gdy Aneta i Jerzy powiedzą mu wprost, że powinien się położyć do szpitala, ten wreszcie się zgodzi.

Wszystko wskazuje na to, że decyzja o pobycie w szpitalu okaże się ostatnim dzwonkiem alarmowym. Lekarze przeprowadzą dokładne badania a powikłania po covidzie okażą się poważne. Olek będzie wymagał dłuższego leczenia i odpoczynku. To będzie dla niego ogromny cios, bo przecież jest przyzwyczajony do działania, operacji, adrenaliny i ciągłego tempa.

Argasiński zleci Olkowi masę badań w 1867 odcinku "M jak miłość". Wyniki okażą się druzgocące?

W 1867 odcinku "M jak miłość" Argasiński weźmie sprawy w swoje ręce i nie będzie owijał w bawełnę. Zleci Olkowi całą serię specjalistycznych badań. Od krwi, przez rezonans, aż po EKG i testy neurologiczne. Wszystko po to, żeby raz na zawsze ustalić, co dzieje się z Chodakowskim i dlaczego czuje się tak źle. Czy wyniki wykonanych badań okażą się dla Chodakowskiego naprawdę niepokojące? Dowiemy się już niebawem.