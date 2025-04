M jak miłość

M jak miłość. Olek zapomni o własnym synu! Przerażona Aneta zapyta, gdzie jest Borys - ZDJĘCIA

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" Olek (Maurycy Popiel), który do tej pory uchodził za troskliwego ojca i odpowiedzialnego lekarza, zacznie mieć coraz poważniejsze kłopoty z pamięcią. I chociaż wydawać by się mogło, że po przejściu covid wszystko wróci do normy, to niestety tak się nie stanie. W najnowszych odcinkach "M jak miłość" zobaczymy, że stan psychiczny Chodakowskiego zacznie się pogarszać w zastraszającym tempie, a skutki będą przerażające! Olek zapomni o... własnym synu! Gdy Aneta (Ilona Janyst) zorientuje się, że Boryska (Tymon Szkopek) nie ma w ich domu, wpadnie w panikę. I wtedy padnie to jedno, dramatyczne pytanie, a mianowicie, gdzie jest ich syn...